Veliki rezultat: Zrinjski remizirao sa Kristal Palasom u Mostaru

Fudbaleri Zrinjskog ostvarili su fantastičan rezultat u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Konferencijske lige, pošto su remizirali sa Kristal Palasom 1:1 u Mostaru.

Zrinjski je bio potpuno ravnopravan rival Englezima, ekipi čija se vrijednost procjenjuje na pola milijarde evra, i mogao je i do pobjede, ali je na kraju završeno neriješeno.

Tim iz Londona je nešto bolje otvorio utakmicu i dominirao tokom prvih deset minuta, a u 12. minutu im je poništen gol zbog ofsajd pozicije.

Prethodno je Karačić dobro zaustavio udarac Sara iskosa s desne strane, a poslije toga je Zrinjski preuzeo inicijativu.

U 23. minutu viđen je prvi opasan napad Zrinjskog, ali je Lakroa otklonio opasnost nakon ubačaja Abramovića s desne strane.

Nestvaran promašaj igrača Zrinjskog viđen je pet minuta prije odlaska na odmor, kada Ivančić sa pet metara, neometan, prebacuje gol Palasa, a kazna je stigla ekspresno.

Igrala se 44. minuta kada Sar odmjerenim udarcem sa ivice kaznenog prostora pogađa donji lijevi ugao gola Zrinjskog za 1:0.

Drugo poluvrijeme bolje je otvorio Palas i ponovo dominirao, ali Zrinjski iz prvog ozbiljnog napada dolazi do gola.

Bila je 55. minuta utakmice kada je nakon lijepog kontranapada Mikić divno proigrao Abramovića, a on savršeno preciznim udarcem pogađa donji desni ugao gola Palasa za 1:1. Golman Henderson bio je nemoćan.

Zrinjski je mogao i do preokreta u 63. minutu, ali tada Abramović nije uspio šutnuti poslije dodavanja Mikića.

Još bolja šansa Zrinjskog viđena je u 66. minutu, kada je Ćuže izbio sam pred Hendersona u kontranapadu. Mogao je birati gdje će šutnuti, ali je loptu poslao daleko pored gola.

Potom se probudio Palas i u 70. minutu Vorton projektilom sa 20 metara pogađa prečku, a potom Pino stavlja na muke golmana Karačića, koji ipak brani taj udarac.

U 78. minutu rezervista Šakota promiješao je odbranu Palasa i šutirao, a njegov udarac sjajno brani golman Henderson. Nakon toga provjeravan je mogući penal za Zrinjski jer je Munjoz igrao rukom.

Na kraju penal nije dosuđen, jer je glavni sudija nakon pregledanog snimka dosudio prekršaj u napadu.

Do kraja je ostalo 1:1 i odluka o putniku u osminu finala Konferencijske lige pašće u revanšu na Selherst Parku.

Revanš utakmica igra se za sedam dana u Londonu, a pobjednik će se plasirati u osminu finala Konferencijske lige.