Legionari probudili Rudar u pravom trenutku: "Pobjeda na Grbavici vjetar u leđa"

Izvor:

ATV

18.02.2026

20:27

Komentari:

1

Ubjedljiva pobjeda na Grbavici dala je veliki vjetar u leđa fudbalerima prijedorskog Rudara. Tim Perice Ognjenovića sačinjen je od velikog broja inostranih igrača čiji je kvalitet presudio na teškom gostovanju.

Rudar prikazanom igrom ne zaslužuje posljednje mjesto na tabeli, a dobra forma biće im potrebna i u nastavku sezone kako bi osigurali premijerligaški status.

Tim legionara u Prijedoru predvode Španci koji su najbrojniji, a ne računajući zemlje iz regiona tu su i Austrijanac, Kolumbijac, Gruzijac i Italijan. Horhe Bolivar jedan je od osmorice koji su pristigli iz zemlje evropskog šampiona, a upisao se i u listu strijelaca u Sarajevu.

Kapiten prijedorskog tima Nemanja Pekija kaže da je atmosfera u timu na najvišem nivou. Velika pobjeda dala je elana svima u ekipi i sada je cilj nastaviti u istom ritmu.

Pred utakmicu protiv Radnika, Rudar ima tri boda manje od bijeljinskog tima koji je prvi iznad crte. Meč na stadionu u Prijedoru na programu je u subotu sa početkom u 16 časova.

Tag :

FK Rudar Prijedor

