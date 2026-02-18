Stiglo uputstvo: Spremite se za rat

Izrael je u stanju visoke pripravnosti dok SAD gomilaju snage za mogući opsežan napad na Iran, a Hezbolah i Huti mogli bi otvoriti dodatne frontove.

Izrael je u stanju visoke pripravnosti zbog procjena zvaničnika da bi američki predsjednik Donald Tramp mogao "uskoro" pokrenuti opsežan vojni napad na Iran. Do ovih procjena dolazi nakon što Teheran nije ispunio američke zahtjeve u pregovorima, a zvaničnici Trampove administracije veruju da Iranci pokušavaju da odugovlače i zavaravaju Sjedinjene Države, prenosi izraelski Ynet.

Diplomatski izvor izjavio je danas da bi "američko strpljenje s iranskim odugovlačenjem moglo isteći brže nego što Teheran misli". Tokom nedavnih ograničenih konsultacija koje je vodio premijer Benjamin Netanjahu, radna pretpostavka bila je da će Iran ispaliti projektile na Izrael čak i ako izraelska vojska ne bude učestvovala u mogućim američkim napadima.

Zbog toga su hitne službe i Zapovedništvo domovinske fronte, vojno tijelo odgovorno za civilnu zaštitu, dobili uputstva da se pripreme za rat. Različite bezbjednosne agencije proglasile su najviši nivo odbrambene pripravnosti, a odbrambeni establišment je u napetom iščekivanja.

Sjedinjene Države već su u region rasporedile ono što je Tramp opisao kao "prekrasnu armiju", sposobnu za vođenje dugotrajnog rata s Iranom, a ne samo za kratku razmjenu udaraca. Međutim, izraelski zvaničnici kažu da tačan trenutak bilo kakvog američkog napada ostaje nepoznat i u konačnici zavisi od Trampa. Čak i nakon donošenja odluke, planovi se i dalje mogu mijenjati.

U Izraelu vlada utisak da se približava odlučujući trenutak i da se rokovi skraćuju. Dok su zvaničnici prije samo nekoliko dana govorili o dvija nedjelje, a ranije o otprilike mjesec dana, sada postoje naznake da bi do akcije moglo doći unutar nekoliko dana.

Istovremeno, nekoliko faktora može odložiti napad: u Vašingtonu bi se danas trebao sastati Odbor za mir, Zimske olimpijske igre u Italiji završavaju tek 22. februara, a danas počinje sveti muslimanski mjesec ramazan. Nije jasno koliko Tramp pridaje težinu tim faktorima.

Čak i bez jasnog datuma, sve je teže osporiti da se Sjedinjene Države pripremaju za dugotrajan sukob s Iranom. Napetosti su prisutne još od "12-dnevnog rata" u junu, ali su se pojačale nakon nedavnog masakra demonstranata. Američki zvaničnici shvataju da velika operacija ne bi bila brzi udar, već kampanja koja bi trajala nekoliko nedjelja, te u skladu s tim gomilaju snage na Bliskom istoku.

Mogući ciljevi takvog napada mogli bi uključivati promjenu režima u Iranu. Međutim, američki zvaničnici znaju da nijedan pojedinačni udarac ne bi postigao taj cilj, već bi bio potreban niz napada tokom nekoliko nedjelja.

Jedna od potencijalnih meta mogao bi biti vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenej, kao i institucije Islamske revolucionarne garde koje stoje iza masovnih ubistava. Amerikanci žele da vide kako se iranska javnost vraća na ulice, ali da bi se to dogodilo, protivnici režima morali bi vjerovati da su Sjedinjene Države spremne ići do kraja i priskočiti im u pomoć.

Dvojica izraelskih zvaničnika rekli su za CNN da je Izrael podigao nivo pripravnosti i vojne pripreme usred "sve više naznaka" o mogućem zajedničkom američko-izraelskom napadu na Iran u narednim danima.

Prema jednom vojnom zvaničniku, Izrael je ubrzao svoje operativno i odbrambeno planiranje. Očekivani napad, ako ga Tramp odobri, "nadmašio bi '12-dnevni rat' i uključivao koordinirane udare SAD i Izraela, rekao je izvor.

U međuvremenu, sjednica bezbjednosnog kabineta odložena je s četvrtka na nedelju, moguće kako bi se izbjegla pogrešna procjena Irana koja bi mogla izazvati preventivni udar prije nego što se donese bilo kakva američko-izraelska odluka.

U posljednja dva dana primetno je kako dodatni borbeni avioni, avioni za dopunu goriva, obavještajni i zapovedno-nadzorni avioni lete prema Bliskom istoku, stvarajući američke snage razmera kakav u regionu dugo nije viđen.

Radi se o impozantnom ratnom stroju i malo je vjerovatno da je raspoređen samo da "parkira" u regionu. Ako je ovo samo sredstvo pritiska u pregovorima, bilo bi izvanredno; SAD bi mogle napasti Iran s daleko manjim snagama.

Ne može se isključiti mogućnost da bi ova pretnja velikih razmera i odvraćanje koje donosi mogli u posljednjem trenutku naterati Iran da prihvati američke zahtjeve. Tramp je već pokazao da njegove prijetnje nisu prazne, a američka poruka prenijeta Teheranu u razgovorima bila je: "Ne iskušavajte nas."

U javnosti se čini da Iran ne donosi takve zaključke, a Hamnej je čak zaprijetio obaranjem američkih nosača aviona. U Izraelu se to smatra prekomjernom arogancijom koja bi vladara mogla skupo koštati. Većina naznaka ukazuje da bi Izrael učestvovao u napadu i da ne bi bio pasivan. Američkim zvaničnicima potrebne su izraelske sposobnosti.

Primarni cilj Izraela vjerovatno bi bio uništenje, ili bar ozbiljno oštećenje iranskog sistema balističkih projektila. Istovremeno, izraelska vojska mogla bi se suočiti s dva dodatna fronta: Hezbolah u Libanu i Hutima u Jemenu.

Procjenjuje se da bi se Huti odmah uključili u borbe i lansirali projektile i bespilotne letjelice na Izrael. Postoji i vjerovatan scenario u kojem Hezbolah ne bi ostao po strani, te bi, za razliku od "12-dnevnog rata", učestvovao u sukobu. U tom slučaju, Izrael bi vjerovatno iskoristio priliku da riješi stare račune.

(b92)