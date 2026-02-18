Logo
Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

Autor:

Branka Dakić

18.02.2026

19:10

Komentari:

0
Foto: Ponosna Hrvatska

Ne stišavaju se reakcije na koncert marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu, a još je skandaloznije to što mu je prisustvovao i Marin Vukoje, sudija Ustavnog suda BiH. Top je zasmetalo i Ćamilu Durakoviću, potpredsjedniku Republike Srpske. Podnio ej inicijativu Ustavnom sudu da preispita je li treba razriješiti Vukoju.

Sudija najviše pravne institucije u BiH nikako ne bi trebalo da bude na događajima na kojima se ističu simboli koji podsjećaju na fašizam iz vremena NDH-a, smatra Ćamil Duraković. Zato je podnio inicijativu Ustavnom sudu BiH da donese odluku o tome je li Marinu Vukoji i dalje mjesto u toj instituciji, s obzirom na to da je prisustvovao Tompsonovom koncertu u Širokom Brijegu.

"Moraju preispitati da li postoje elementi, ukoliko se jedan od visokomoralnih, istaknutih pravnika nađe na takvom mjestu, da li i dalje taj sud ima i može da ima autoritet, kako bi građani imali i dalje povjerenje u rad te sudske instance. Poslao sam ovu inicijativu kako bi Ustavni sud preispitao da li takav sudija treba biti razriješen. Ja mislim da treba. Takav sudija ne bi trebalo da radi u najvišoj sudskoj instanci u BiH", kaže Duraković.

Plenarna sjednica Ustavnog suda je sutra, ali još nije poznato hoće li se razmatrati Durakovićeva inicijativa. Poznat je stav predsjednika suda – sudije moraju biti istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda, kako stoji i u Ustavu BiH.

„Kada je riječ o moralnim aspektima ličnosti, to bi trebalo da se podrazumijeva", kaže Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH.

Inicijative idu i prema Narodnoj skupštini Republike Srpske. Klub poslanika SDS-a tražio je posebnu sjednicu na kojoj bi se razmatrala Rezolucija o osudi veličanja ustaške ideologije.

„Narodna skupština najoštrije osuđuje svako veličanje, isticanje, promovisanje ili opravdavanje ustaške ideologije, simbola i pozdrava. Narodna skupština konstatuje da je ustaški režim bio zločinački, odgovoran za genocid", kaže Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Podsjetimo, u javnosti se pojavila fotografija Marina Vukoje na jednom od Tompsonovih koncerata u Širokom Brijegu. Koncerte, na kojima se veličala ustaška ideologija i pozdrav „Za dom spremni“ osudili su brojni zvaničnici, ali i građani BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

