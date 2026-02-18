Logo
Igokea poražena od Uniksa, Stefanović odmorio glavne igrače

ATV

18.02.2026

20:22

Utakmica protiv Uniksa poslužila je kao posljednja provjera košarkašima Igokee pred pohod na odbranu trofeja u Kupu BiH. Trener Nenad Stefanović odmorio je Jeremića, Rorija i Milosavljevića, uspio da rasporedi minutažu i sačuva svježinu ključnih igrača za završnicu u Banjaluci.

Igose je koštala slaba prva dionica u kojoj su dozvolili Rusima da odu na dvocifrenu prednost. Nejt Pjer Luis bio najefikasniji u domaćem timu sa 17 poena, a ukazanu priliku iskoristio je mladi Mićo Milovanović koji je za 20 minuta u igri ubacio osam poena.

U sastav se vratio i Strahinja Gavrilović. Sjajne partije ove sezone nisu prošle nezapaženo kod selektora Srbije Dušana Alimpijevića koji ga je uvrstio na širi spisak za utakmice protiv Turske.

Ekipa Uniksa, s druge strane, u Laktašima je ostvarila cilj. Sigurna pobjeda donijela im je plasman na „fajnal-for“ Basket kupa, a zadovoljan prikazanim je i trener Velimir Perasović.

Najefikasniji u trijumfu u Laktašima bio je Paris Li sa 22 poena, dok je jedan manje ubacio Taj Bruer. Uniks ove sezone igrao sjajno i u VTB ligi, gdje je trenutno poravnat na vrhu tabele sa moskovskim CSKA.

KK Igokea

