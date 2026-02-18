Preminuo legendarni trener: Predvodio je Nagetse u brojnim pobjedama

Preminuo je Dag Mou, legendarni trener koji je sa Denver Nagetsima ostvario 432 pobjede i osvojio nagradu za trenera godine u NBA ligi u sezoni 1987/88. Imao je 87 godina.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je bivši košarkaš Nagetsa Bil Hanzlik, koji je naveo da je Mou "preminuo mirno, držeći suprugu za ruku".

Iz kluba su se oprostili emotivnom porukom, ističući da je bio jedinstven lider i čovjek koji je predvodio jednu od najuspješnijih i najatraktivnijih era u istoriji franšize. Njegov baner sa 432 trenerske pobjede i dalje će visiti pod svodovima dvorane kao trajni podsjetnik na njegovu zaostavštinu.

Mou je trenersku karijeru započeo kao pomoćnik u ABA ligi, a potom je preuzeo San Antonio Sparse u sezoni 1976/77, prvoj NBA sezoni tog kluba. Sparse je tri godine zaredom vodio u plej-of, prije nego što je smenjen tokom sezone 1979/80.

Već naredne sezone priključio se Denveru kao pomoćni trener, da bi ubrzo bio promovisan u šefa stručnog štaba. Na klupi Nagetsa zadržao se do 1990. godine. Njegove ekipe bile su prepoznatljive po brzoj, napadačkoj košarci, a čak šest puta su bile najefikasnije u ligi tokom njegovog desetogodišnjeg mandata. Sa 432 pobede dugo je držao rekord franšize, sve dok ga 2024. godine nije nadmašio Majkl Maloun.

Nakon Denvera, Mou je preuzeo Filadelfiju, ali je smijenjen poslije lošeg starta i učinka 19-37. Kasnije se vratio u Nagetse kao pomoćni trener tokom 2000-ih godina, radeći i sa Džordžom Karlom, koji se takođe oprostio od njega emotivnom porukom.

Kao igrač, Mou je bio dvostruki član idealne petorke ACC konferencije na Univerzitetu Sjeverna Karolina, ali mu je koledž karijera prekinuta zbog povezanosti sa aferom namještanja utakmica. Iako nije bilo dokaza da je učestvovao u namještanju, priznao je da je primio novac od jednog od aktera skandala.

Izabran je na NBA draftu 1960. godine od strane Detroit Pistonsa, a potom i 1961. od Čikago Pekersa, ali mu je zbog skandala početak NBA karijere bio odložen.

Profesionalnu karijeru započeo je u Italiji 1965. godine, a potom se pridružio ABA ligi, gdje je nastupao za Nju Orleans Bakanirse, Oukland Oukse – sa kojima je osvojio titulu 1968/69 – kao i Karolajna Kugars.

Tri puta je bio ABA Ol-star i svake od tih sezona završavao je među deset najboljih u glasanju za MVP nagradu. Igračku karijeru završio je u Virdžinija Skvajersima, nakon čega je započeo uspješan trenerski put koji će ga zauvijek upisati u istoriju NBA lige, prenosi B92.