Automobil sa srpskim tablicama prekriven zastavom sa obilježjima terorističke OVK

Grupa Albanaca prekrila je u Drenici automobil sa srpskim tablicama zastavom na kojoj su obilježja terorističke OVK.

Reagujući na snimak automobila objavljen na nalogu "Drenica sot" na "Fejsbuku" potpredsjednik Srpske liste Igor Simić je upitao gdje je dosljednost međunarodnih predstavnika u pogledu multietničnosti, ljudskih prava i vladavine prava i takozvanog napretka.

"Dragi moji međunarodni predstavnici, toliko o obećanjima koje ste dali Srbima o multietničnosti, poštovanju ljudskih prava, demokratiji, vladavini prava i 'napretku' o kome ovih dana toliko govorite", poručio je Simić.

U Prištini je juče, na 18. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Kosova održan veliki skup podrške bivšim vođama OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, kojima se pred Specijalizovanim vijećima u Hagu sudi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Na suđenju Tačiju i ostalima u toku su završne riječi, koje treba da budu okončane danas, a Specijalizovano tužilaštvo traži po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih.

Teroristička OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pripadnici ili pomagači.