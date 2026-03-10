Srbi na KiM zabrinuti: Novi zakon ugrožava i pravo na liječenje

Puna primjena Zakona o strancima i Zakona o vozilima, koja stupa na snagu 15. marta, pogodiće veliki dio srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Zabrinutost Srba na KiM

Srbi na Kosovu i Metohiji strahuju od primjene novog zakona

Građani koji nemaju prištinske dokumente biće tretirani kao stranci

Zdravstveni sistem mogao bi ostati bez dijela ljekara

Zabrinutost raste među zaposlenima u KBC Kosovska Mitrovica

Problemi se očekuju i na Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

Građani bez prištinskih dokumenata biće tretirani kao strani državljani, a rad i boravak moraće da regulišu posebnim dozvolama.

Srbi na Kosovu i Metohiji odbrojavaju do 15. marta - tog dana postaju stranci ako nemaju dokumenta prištinskih institucija.

Građani u anketi navode da očekuju da će situacija biti sve teža. Pojedini ističu da su zbog toga duboko zabrinuti.

Strahuju da bi ljekari mogli da odu, što bi, kako upozoravaju, dodatno pogoršalo položaj srpske zajednice.

"Kćerka mi je četvrta godina srednje medicinske, ne priznaju se srpske diplome, doktori će da nam odu", kaže jedan od anketiranih građana.

Kako će funkcionisati zdravstvo

Odlaska se boje i zaposleni u KBC Kosovska Mitrovica. Kažu da od 15. marta neće moći da računaju na ljekare i medicinsko osoblje bez prištinskih dokumenata.

Jednako ih pogađa i zakon koji ukida korištenje vozila registrovanih u centralnoj Srbiji uz ovlaštenje.

"Naša sanitetska vozila registrovana su na Rašku ili Beograd, upravo zbog nemogućnosti da se adekvatno registruju u sistemu privremenih prištinskih institucija. Tako da je zabrinutost ogromna. Postavlja se pitanje pravilnog i adekvatnog 24-časovnog funkcionisanja zdravstvenog sistema", navodi Aleksandar Božović, specijalista ortopedije i profesor na Medicinskom fakultetu UPKM.

Ugroženo obrazovanje Srba

Upitno je i kako će funkcionisati Univerzitet u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, na kojem polovina nastavnog osoblja nema prištinska dokumenta.

U istoj situaciji je oko 3.000 studenata, uglavnom iz centralne Srbije.

"Ovo što radi Kurti i time što hoće da natera zdravstvene i obrazovne institucije da se registruju u kosovski sistem je direktno kršenje suštine Briselskog sporazuma. Briselski sporazum je potpisan i prihvaćen, jer je ZSO bio vodilja sporazuma", kaže Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica.

Politička kriza i izborni pritisci

Sporni zakoni počinju da se primjenjuju u trenutku nove političke krize na Kosovu i Metohiji.

Predsjednik privremenih institucija nije izabran, skupština je raspuštena i mogući su novi izbori.

Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka, navodi da ga brine mogući porast tenzija na sjeveru Kosova tokom izborne kampanje Aljbina Kurtija.

"Čak me brine da će u tom talasu predizborne kampanje Aljbin Kurti, želeći da ponovi izborne rezultate, insistirati na još većim tenzijama na severu Kosova, jer znamo da je to njegov oproban recept da se dižu ulozi na severu Kosova", kaže Surlić.

Fakultet pod pritiskom

Prije toga, na udaru će biti Fakultet tehničkih nauka u Mitrovici - ističe rok da se iseli iz zgrade ili potpiše ugovor o zakupu sa prištinskim univerzitetom u kosovskom sistemu koji tvrdi da je vlasnik parcele na kojoj se fakultet nalazi, prenosi RTS.