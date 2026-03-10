Nove žrtve optužuju bivšeg policajca za silovanje

Autor:ATV
Vlasti u Sjevernoj Irskoj identifikovale su više potencijalnih žrtava bivšeg policajca koji je optužen za silovanje i druga seksualna djela.
Kancelarija policijskog ombudsmana saopštila je danas da u ovom slučaju koristi sve dostupne resurse, imajući u vidu njegov "uticaj, obim i složenost", prenosi Gardijan.
Istražioci ombudsmana uhapsili su bivšeg policajca u decembru 2023. pod sumnjom da je počinio više od 10 krivičnih djela, uključujući silovanje, dok je služio u policiji u periodu od 2000. do 2009. godine.
"Identifikovali smo više potencijalnih žrtava, zajedno sa značajnim brojem svjedoka", naveo je u saopštenju izvršni direktor ombudsmana Hju Hjum.
Prema njegovim riječima, tokom pretresa oduzet je obiman materijal, uključujući značajnu količinu digitalnih dokaza.
Hjum je rekao da obim istrage može da utiče i na druge slučajeve.
"Kako su uticaj na žrtve, obim i složenost istrage postali jasni, sada radimo kako bismo osigurali da se istraga sprovede u što kraćem roku. Stoga koristimo sve dostupne resurse kako bi istraga bila fokusirana na žrtve, efikasna i efektivna. Naši resursi su ograničeni, što znači da bi pravovremenost drugih predmeta mogla da bude pogođena", istakao je on.
Hjum je istakao da vijest o proširenju istrage može da bude uznemirujuća za svakoga ko je bio pogođen ili povrijeđen ili imao slična iskustva.
On je pozvao sve koji imaju sumnje u vezi sa sličnim optužbama da se obrate kancelariji policijskog ombudsmana.
