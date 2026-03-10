Nove žrtve optužuju bivšeg policajca za silovanje

Vlasti u Sjevernoj Irskoj identifikovale su više potencijalnih žrtava bivšeg policajca koji je optužen za silovanje i druga seksualna djela.

Kancelarija policijskog ombudsmana saopštila je danas da u ovom slučaju koristi sve dostupne resurse, imajući u vidu njegov "uticaj, obim i složenost", prenosi Gardijan.

Bivši policajac uhapšen: Detalji optužbi za period 2000-2009.

Istražioci ombudsmana uhapsili su bivšeg policajca u decembru 2023. pod sumnjom da je počinio više od 10 krivičnih djela, uključujući silovanje, dok je služio u policiji u periodu od 2000. do 2009. godine.

"Identifikovali smo više potencijalnih žrtava, zajedno sa značajnim brojem svjedoka", naveo je u saopštenju izvršni direktor ombudsmana Hju Hjum.

Prema njegovim riječima, tokom pretresa oduzet je obiman materijal, uključujući značajnu količinu digitalnih dokaza.

Obim istrage: Uticaj na druge predmete i ograničeni resursi

Hjum je rekao da obim istrage može da utiče i na druge slučajeve.

"Kako su uticaj na žrtve, obim i složenost istrage postali jasni, sada radimo kako bismo osigurali da se istraga sprovede u što kraćem roku. Stoga koristimo sve dostupne resurse kako bi istraga bila fokusirana na žrtve, efikasna i efektivna. Naši resursi su ograničeni, što znači da bi pravovremenost drugih predmeta mogla da bude pogođena", istakao je on.

Hjum je istakao da vijest o proširenju istrage može da bude uznemirujuća za svakoga ko je bio pogođen ili povrijeđen ili imao slična iskustva.

On je pozvao sve koji imaju sumnje u vezi sa sličnim optužbama da se obrate kancelariji policijskog ombudsmana.