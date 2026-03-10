Slovački premijer Robert Fico vjeruje da će problem snabdijevanja naftom sa Hrvatskom biti riješen, jer Bratislava ima pravo da dobija naftu iz Rusije pomorskim putem.

"Slovačka ima pravo, na osnovu izuzeća, da dobija rusku naftu ne samo preko cjevovoda "Družba", već i pomorskiputem. Ovdje se suočavamo sa malim problemom sa našim hrvatskim prijateljima, ali vjerujem da će taj problem biti riješen", rekao je Fico u video poruci objavljenoj na njegovoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži Fejsbuk.

Pored toga, on je objavio da je sa Ursulom fon der Lajen, predsjednicom Evropske komisije, razgovarao o potrebi obnavljanja tranzita ruske nafte preko Ukrajine.

Šef vlade je izjavio da je na marginama samita o nuklearnoj energiji u Parizu pokazao šefu Evropske komisije satelitske snimke koji potvrđuju da naftovod "Družba" u Ukrajini nije oštećen i da je to bila namjerna, jednostrana odluka Vladimira Zelenskog da zaustavi protok nafte.

"Složili smo se da naftovod "Družba" mora biti obnovljen. Ako je oštećen - mi kažemo da nije - onda mora biti remontovan", naglasio je Fico.

Prema riječima premijera, Slovačka je spremna da obezbijedi neophodne kapacitete za radove na popravki, a Evropska komisija će ih, ako je potrebno, finansirati.

Krajem februara, Ana-Kaisa Itkonen, portparolka Evropske komisije, objavila je da će Hrvatska pomorskim putem snabdijevati Mađarsku samo sirovom naftom koja ne potiče iz Rusije.

Kijev je 27. januara obustavio isporuke ruske nafte preko cjevovoda "Družba", koji preko Ukrajine ide do Slovačke i Mađarske. Slovačko Ministarstvo ekonomije očekivalo je da će se one uskoro nastaviti, ali se to nije dogodilo. Slovačke vlasti vjeruju da je cjevovod "Družba" operativan, a obustava isporuka nafte je politička odluka Ukrajine usmjerena na ucjenu Ukrajine kako bi se približila članstvu u EU.