Evakuacija državljana BiH sa Bliskog istoka moguća i komercijalnim letovima

Savjet ministara BiH izmijenio je večeras odluku o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve Ministarstvu inostranih poslova kako bi se omogućilo korištenje i komercijalnih letova i drugih vidova prevoza za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka.
Izmjenom se Ministarstvu inostranih poslova omogućava da, tokom evakuacije državljana BiH sa Bliskog istoka radi spasavanja njihovih života, uz čarter letove koristi i komercijalne letove, kao i sve druge vidove prevoza.
Ovim se, na prijedlog Ministarstva inostranih poslova, omogućava efikasnija i prohodnija realizacija prošlonedjeljne odluke Savjeta ministara BiH, kojom je odobreno 800.000 KM iz tekuće budžetske rezerve za evakuaciju državljana BiH iz zemalja Bliskog istoka.
