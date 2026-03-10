Logo
Large banner

Evakuacija državljana BiH sa Bliskog istoka moguća i komercijalnim letovima

Izvor:

SRNA

10.03.2026

20:14

Komentari:

0
Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима
Foto: Pixabay

Savjet ministara BiH izmijenio je večeras odluku o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve Ministarstvu inostranih poslova kako bi se omogućilo korištenje i komercijalnih letova i drugih vidova prevoza za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka.

Izmjenom se Ministarstvu inostranih poslova omogućava da, tokom evakuacije državljana BiH sa Bliskog istoka radi spasavanja njihovih života, uz čarter letove koristi i komercijalne letove, kao i sve druge vidove prevoza.

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 20. kolu

Ovim se, na prijedlog Ministarstva inostranih poslova, omogućava efikasnija i prohodnija realizacija prošlonedjeljne odluke Savjeta ministara BiH, kojom je odobreno 800.000 KM iz tekuće budžetske rezerve za evakuaciju državljana BiH iz zemalja Bliskog istoka.

Podijeli:

Tagovi :

Bliski istok

evakuacija

Savjet ministara BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прослава 8. марта

Republika Srpska

Dodik: Uloga žena neprocjenjiva za razvoj Srpske

2 h

6
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Srbija

Jezivo vršnjačko nasilje potreslo javnost: Tjerali djevojčicu da kleči, pa je šamarali

2 h

0
ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Svijet

IDF tvrdi da je likvidirao komandanta regionalne divizije Hezbolaha Hasana Salameha

2 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora evakuisala 210 osoba sa Bliskog istoka, prijavljeno još 215

2 h

0

Više iz rubrike

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Prevoznici da pritisak izvrše u sjedištu Delegacije EU u Sarajevu

9 h

4
Блокада превозника

BiH

Konzorcijum "Logistika BiH": Danas će se znati da li institucije brane 20.000 radnih mjesta

12 h

0
У сриједу стабилизација снабдијевања горивом?

BiH

U srijedu stabilizacija snabdijevanja gorivom?

1 d

0
Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

BiH

Tadić: Osporavanje Kancelarije za međunarodnu saradnju je direktan napad na Ustav BiH

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

20

Gori gasovod u centru grada, postoji opasnost od eksplozije

22

20

Srbija nabavila balističke supersonične rakete: "Ovo mijenja odnos snaga"

22

15

Jedna osoba se polila benzinom i zapalila u autobusu: Ima mrtvih i povrijeđenih

22

10

Trišić Babić: Uzrok svih političkih problema u BiH su OHR i Šmit

22

10

Pumpe već na meti inspekcije: Dvije se ozbiljno istražuju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner