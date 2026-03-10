Košarac: Prevoznici da pritisak izvrše u sjedištu Delegacije EU u Sarajevu

Evropska komisija ima potpuno ignorantski stav prema prevoznicima iz zemalja zapadnog Balkana i Konzorcijum "Logistika" svoje kapacitete treba da pokaže u sjedištu Delegacije EU u Sarajevu, ocijenio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je istakao da je o tome nekoliko puta raspravljao Savjet ministara, ali da se EU igra sa zemljama zapadnog Balkana.

- Mislim da zemlje zapadnog Balkana treba da se fokusiraju na diskusiju sa predstavnicima Evropske komisije - rekao je Košarac novinarima u Beogradu.

Naglasio je da je stav Evropske komisije do sada bio indolentan i surov i da nema senzibilitet.

- Mislim da Konzorcijum "Logistika" treba pokazati svoje kapacitete, ne na graničnim prelazima, nego u sjedištu Delegacije EU u Sarajevu - rekao je Košarac.

On smatra da u Sarajevu treba manifestovati jednu vrstu aktivnosti koje podrazumijevaju blokade, jer zaustavljanje spoljnotrgovinskog prometa na graničnim prelazima uzrokuje ozbiljnu štetu privrednicima i u Republici Srpskoj i u FBiH.

- Naravno, to ne umanjuje potrebu da se riješi pitanje prevoznika, ali isto tako da ne štetimo ugledu, prije svega, poslovnim ugovorima, naše poslovne zajednice kako Republike Srpske tako i FBiH - naglasio je Košarac.

On smatra i da ignorantskim postupanjem u Evropi prema problemima prevoznika pokušavaju da obezbijede jeftinu radnu snagu jer prilikom privođenja vozača u zemljama zapadne Evrope budu kontaktirani sa zahtjevom da svoje radne aktivnosti provode u nekoj od tih zemalja.

Ukazao je da su vozači iz Srbije i BiH, uglavnom mlađi ljudi, a da su takvi zemljama upravo i potrebni EU.