Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

Beživotna tijela oca i sina pronađena su u automobilu u Šušnjarima kod Laktaša, saznaje ATV.

Prve nezvanične informacije ukazuju da se radi o ubistvu i samoubistvu, što se detaljno provjerava.

”Danas oko 12 časova Policijskoj stanici Laktaši prijavljeno je da su u mjestu Šušnjari pronađena dva beživotna tijela”, potvrđeno je u PU Banjaluka.

Na lice mjesta upućena je Hitna pomoć i policija i više informacija biće poznato nakon uviđaja, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.