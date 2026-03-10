Logo
Large banner

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

Autor:

Ognjen Matavulj

10.03.2026

13:56

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Beživotna tijela oca i sina pronađena su u automobilu u Šušnjarima kod Laktaša, saznaje ATV.

Prve nezvanične informacije ukazuju da se radi o ubistvu i samoubistvu, što se detaljno provjerava.

”Danas oko 12 časova Policijskoj stanici Laktaši prijavljeno je da su u mjestu Šušnjari pronađena dva beživotna tijela”, potvrđeno je u PU Banjaluka.

Na lice mjesta upućena je Hitna pomoć i policija i više informacija biće poznato nakon uviđaja, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pronađena tijela

Laktaši

Banjaluka

Ubistvo

Samoubistvo

Ubistvo samoubistvo Laktaši

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рација у кафићу, пронађен кокаин код двије особе

Hronika

Racija u kafiću, pronađen kokain kod dvije osobe

3 h

0
Адвокатица Васвија Видовић правоснажно осуђена на шест мјесеци затвора

Hronika

Advokatica Vasvija Vidović pravosnažno osuđena na šest mjeseci zatvora

3 h

0
ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

Hronika

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

3 h

0
Пронађена тијела у дворишту, син убио мајку и баку

Hronika

Pronađena tijela u dvorištu, sin ubio majku i baku

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

35

Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

14

32

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

14

14

Hrvati skupljaju pare za Tonija Cetinskog: Njegova supruga širi apel, nakon sramnog otkazivanja koncerta

13

56

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

13

53

Maričić: Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“ uručiti Zlatni grb Banjaluke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner