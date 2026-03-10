Pronađena tijela u dvorištu, sin ubio majku i baku

Izvor:
Indeks
10.03.2026
08:33
Komentari:0
Dva tijela pronađena su u utorak ujutro oko 5:50 sati u dvorištu porodične kuće u Gospiću.
U Gospiću su rano jutros, oko 5:50, u dvorištu porodične kuće pronađena dva beživotna tijela. Policija je na mjestu događaja zatekla i uhapsila muškarca kojeg se dovodi u vezu s ovim slučajem, saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.
Kako saznaje Indeks, radi se o dvostrukom ubojstvu. Psihički nestabilan muškarac je na još uvijek neutvrđen način ubio vlastitu majku i baku.
Svijet
Zbog veza sa Epstinom odbijena za ugovor vrijedan 2 miliona dolara
Policija je, kako pišu, već ranije postupala prema njemu te je prilikom toga morala koristiti silu jer se radi o fizički snažnoj osobi.
Konačnu riječ o tome kakva je bila svijest u trenucima ubistva daće ljekari i vještaci.
Na mjestu pronalaska tijela u toku je uviđaj kojim rukovodi Županijsko državno tužilaštvo u Karlovcu. Nakon uviđaja uslijediće kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući identitet preminulih osoba.
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Tenis
3 h0
Najnovije
Najčitanije
11
43
11
33
11
26
11
24
11
22
Trenutno na programu