Pronađena tijela u dvorištu, sin ubio majku i baku

Dva tijela pronađena su u utorak ujutro oko 5:50 sati u dvorištu porodične kuće u Gospiću.

U Gospiću su rano jutros, oko 5:50, u dvorištu porodične kuće pronađena dva beživotna tijela. Policija je na mjestu događaja zatekla i uhapsila muškarca kojeg se dovodi u vezu s ovim slučajem, saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.

Ubio majku i baku, od ranije poznat policiji

Kako saznaje Indeks, radi se o dvostrukom ubojstvu. Psihički nestabilan muškarac je na još uvijek neutvrđen način ubio vlastitu majku i baku.

Policija je, kako pišu, već ranije postupala prema njemu te je prilikom toga morala koristiti silu jer se radi o fizički snažnoj osobi.

Konačnu riječ o tome kakva je bila svijest u trenucima ubistva daće ljekari i vještaci.

Uviđaj u toku

Na mjestu pronalaska tijela u toku je uviđaj kojim rukovodi Županijsko državno tužilaštvo u Karlovcu. Nakon uviđaja uslijediće kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući identitet preminulih osoba.