Budimpešta zabranila izvoz sirove nafte

Mađarska Vlada zabranila je izvoz sirove nafte, dizela i benzina od 95 oktana, rekao je ministar ekonomije Marton Nađ.
Nađ je naveo i da će biti oslobođene državne rezerve goriva za 45 dana.
Premijer Viktor Orban rekao je sinoć da će Mađarska ograničiti cijene goriva kako bi zaštitila potrošače i preduzeća od rasta cijena nafte.
Ograničene cijene biće dostupne za vozila registrovana u Mađarskoj.
