Logo
Large banner

Budimpešta zabranila izvoz sirove nafte

Izvor:

SRNA

10.03.2026

09:40

Komentari:

0
Будимпешта забранила извоз сирове нафте

Mađarska Vlada zabranila je izvoz sirove nafte, dizela i benzina od 95 oktana, rekao je ministar ekonomije Marton Nađ.

Nađ je naveo i da će biti oslobođene državne rezerve goriva za 45 dana.

Premijer Viktor Orban rekao je sinoć da će Mađarska ograničiti cijene goriva kako bi zaštitila potrošače i preduzeća od rasta cijena nafte.

Ograničene cijene biće dostupne za vozila registrovana u Mađarskoj.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

Nafta

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У Русији недавно спријечена убиства високих функционера

Svijet

U Rusiji nedavno spriječena ubistva visokih funkcionera

2 h

0
Разговор Путина и Трампа трајао сат времена, ово су биле главне теме

Svijet

Razgovor Putina i Trampa trajao sat vremena, ovo su bile glavne teme

3 h

0
Сара Фергусон жена бившег принца Ендруа

Svijet

Zbog veza sa Epstinom odbijena za ugovor vrijedan 2 miliona dolara

3 h

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Amerikanci objavili šta su koristili i pogodili u operaciji protiv Irana

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

43

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

11

33

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

11

26

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

11

24

Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

11

22

Tragedija u školi: Tinejdžer preminuo dok je igrao fudbal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner