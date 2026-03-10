Logo
Large banner

Pero Antić novi ambasador KK Igokea

Autor:

ATV

10.03.2026

10:30

Komentari:

0
Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

Proslavljeni košarkaš Pero Antić postaće novi ambasador KK Igokea, objavio je generalni menadžer tima Igor Dodik.

"Njegova harizma, profesionalizam i sportski duh biće snažna inspiracija svima koji su dio naše zajednice. Zajedno gradimo nove uspjehe", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pero Antić

Igor Dodik

KK Igokea

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

Košarka

Jokiću podmetnuo nogu, pa ga udario laktom: Sramota je šta radi ovaj NBA igrač

4 h

0
Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Košarka

Majstor ovog sporta: Jokić oborio NBA rekord star 65 godina

4 h

0
Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

Košarka

Nikola Jokić otkrio koja ga pjesma uvijek rasplače: "Suze tekle kao kiša"

1 d

0
Партизан понизио Босну усред Сарајева

Košarka

Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

43

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

11

33

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

11

26

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

11

24

Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

11

22

Tragedija u školi: Tinejdžer preminuo dok je igrao fudbal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner