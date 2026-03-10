Pero Antić novi ambasador KK Igokea

Autor:ATV
Proslavljeni košarkaš Pero Antić postaće novi ambasador KK Igokea, objavio je generalni menadžer tima Igor Dodik.
"Njegova harizma, profesionalizam i sportski duh biće snažna inspiracija svima koji su dio naše zajednice. Zajedno gradimo nove uspjehe", rekao je Dodik.
Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da Pero Antic postaje ambasador naseg tima @BCIgokea !— Igor Dodik (@dodik_igor) March 10, 2026
