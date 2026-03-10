Pero Antić novi ambasador KK Igokea

Proslavljeni košarkaš Pero Antić postaće novi ambasador KK Igokea, objavio je generalni menadžer tima Igor Dodik.

"Njegova harizma, profesionalizam i sportski duh biće snažna inspiracija svima koji su dio naše zajednice. Zajedno gradimo nove uspjehe", rekao je Dodik. Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da Pero Antic postaje ambasador naseg tima @BCIgokea !

Njegova harizma, profesionalizam i sportski duh bice snazna inspiracija svima koji su dio nase zajednice. Zajedno gradimo nove uspjehe!

🥂🥂🥂 — Igor Dodik (@dodik_igor) March 10, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.