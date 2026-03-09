Nikola Jokić otkrio koja ga pjesma uvijek rasplače: "Suze tekle kao kiša"

Nikola Jokić bio je gost podkasta "X&O's Chat" kod komentatora Edina Avdića, a tom prilikom govorio je o brojnim momentima karijere i svog ličnog života.

Između ostalog otkrio je i svoju emotivnu stranu.

Iako ponekad djeluje uzdržano na terenu, Jokić je, i te kako, emotivan. Na parketu i van njega emotivno proživljava svaki momenat, a, kako kaže, ume i da zaplače. naročito kada ga "pogodi" pjesma.

On je otkrio da je pjesma "već odavno spremam svog mrkova", njegova omiljena, a prisjetio se i momenta kada je doživio nevjerovatnu čast, da je zbog njega u Sombor došla delegacija Denvera, na čelu sa trenerom Majklom Melounom, kao i sinom vlasnika Stena Krenkea, Džoš Krenke, koji se pojavio u majici sa Jokićevim likom.

Tada, Jokiću je uručena čuvena "lopta" nagrada za MVP-a lige, a on nije znao za iznenađenje.

- Ljudi su emotivni. Kada sam u kafani, ne krijem emocije. Često zaplačem. I na pjesmu često zaplačem. Kada su mi donosili loptu-.

"Već odavno spremam svog mrkova".

Sada je cijelu situaciju i opisao:

- Ja dolazim sa konjem, za mene je to bio možda najbolji konj u Srbiji. za mene je bio najbolji konj koji je ikada ušao u Srbiju. Oni dolaze, tu su svi moji dragi ljudi. Emocije su me pukle.

- Ne treba da se krije. Treba da se ponosiš time što možeš da zaplačeš. To nije problem - rekao je je superstar Denvera i reprezentacije Srbije.