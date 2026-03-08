Logo
Large banner

Prvenstvo BiH: Poraz Studenta u Aleksandrovcu

Autor:

Andrej Knežević

08.03.2026

21:06

Komentari:

0
Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу
Foto: ATV

Košarkaši Studenta poraženi su od ekipe Basketa iz Živinica rezultatom 108:98.

Tim trenera Borisa Jokanovića imao je tri poena prednosti nakon prvog poluvremena, ali su u drugom gosti “dodali gas” i stigli do preokreta vrijednog pobjede.

Malik MekKonel ubacio je 25 poena za Basket, a pratio ga je Marko Rikalo koji je brojao do 22.

Na drugoj strani, u taboru Studenta, najefikasniji je bio Stefan Milošević koji je ubacio 22 poena.

Ekipa Studenta je nakon svojih 18 odigranih utakmica u prvenstvu BiH na polovičnom učinku sa po devet pobjede i poraza i trenutno je na šestoj poziciji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

KK Student

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Никола Јокић

Košarka

Jokić: Nisam navijao za Partizan

53 min

0
Меч Игокее и Зенита

Košarka

Igokea i dalje ne zna za trijumf u Podgorici

1 h

0
И Руси тврде: "Дружба је технички спремна"

Svijet

I Rusi tvrde: "Družba je tehnički spremna"

1 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Region

Crna Gora pred kolapsom: Pumpe ostaju bez goriva

1 h

0

Više iz rubrike

Никола Јокић

Košarka

Jokić: Nisam navijao za Partizan

53 min

0
Меч Игокее и Зенита

Košarka

Igokea i dalje ne zna za trijumf u Podgorici

1 h

0
Мијаиловић "отворио душу": Два су узрока свих ломова!

Košarka

Mijailović "otvorio dušu": Dva su uzroka svih lomova!

8 h

0
Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Košarka

Đoković "podgrijao" snove "grobara" – progovorio o povratku Bogdanovića u Partizan

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

47

Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

21

32

Podrška vojnom savezu - NATO ucjena Srba

21

24

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

21

14

Leglo stršljena se uselilo u kuću: Vladica u krevetu i na tavanu zatekao prizor iz horora

21

06

Prvenstvo BiH: Poraz Studenta u Aleksandrovcu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner