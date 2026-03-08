Prvenstvo BiH: Poraz Studenta u Aleksandrovcu

Košarkaši Studenta poraženi su od ekipe Basketa iz Živinica rezultatom 108:98.

Tim trenera Borisa Jokanovića imao je tri poena prednosti nakon prvog poluvremena, ali su u drugom gosti “dodali gas” i stigli do preokreta vrijednog pobjede.

Malik MekKonel ubacio je 25 poena za Basket, a pratio ga je Marko Rikalo koji je brojao do 22.

Na drugoj strani, u taboru Studenta, najefikasniji je bio Stefan Milošević koji je ubacio 22 poena.

Ekipa Studenta je nakon svojih 18 odigranih utakmica u prvenstvu BiH na polovičnom učinku sa po devet pobjede i poraza i trenutno je na šestoj poziciji.