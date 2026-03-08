Mijailović "otvorio dušu": Dva su uzroka svih lomova!

U razgovoru za "Meridian sport" on je detaljno analizirao razloge loših rezultata, ali i istakao svoje viđenje situacije sa igračima i stručnim štabom.

"Dva su faktora loših rezultata ove sezone i svega što se dogodilo – Džabari Parker kao najveći promašaj u istoriji kluba i povreda Karlika Džonsa. Sve ostalo su posljedice. Parker je trebalo da učini ekipu boljom, da bude glavni igrač, nosilac svega – marketinški i igrački. Karlik je motor ekipe, bio je i prošle godine, pa sve do ove povrede… Tako se ekipa potpuno raspala!"

Mijailović je više puta istakao da se ne miješa direktno u sastavljanje ekipe, ali nije rijetko morao da daje svoj doprinos.

"Razgovarao sam sa Vladimirom Lučićem prošle godine, jer smo u dobrim odnosima. Razgovarao sam i sa Žofrijem Lovernjom oko ugovora za prošlu godinu, u jednom trenutku i sa Dante Egzumom. Za ovih devet godina sam naučio o košarci, pa sam video neke greške koje će da se dese, ali nisam hteo da sečem, jer ljudi koji su plaćeni da rade svoj posao u sportskom sektoru su dovedeni da im vjerujemo. Znao sam da Parkerov ugovor nije za nas, da postoji mnogo čudnih stvari, ali sam vjerovao. Sa druge strane, nisam nikad nijednog igrača doveo bez da je stručni štab dao odobrenje. A najveća želja mi je bila da se Lovernj vrati u klub."

"Osetkovski – odluka i želja struke; Lovernj htio da se penzioniše u Partizanu"

Kako je podvukao – Dilan Osetkovski je bio želja struke.

"Isključivo odluka i volja sportskog direktora i stručnog štaba. Niko nije potpisan dok nije prošao njihov filter. To što je mene zamolio Zoran Savić da okrenem Miška Ražnatovića, jer nije pričao sa njim, ne znači da sam ja dogovorio da Osetkovski dođe mimo bilo čijeg znanja. S druge strane, Osetkovski je jedno od najboljih pojačanja. Dao je više poena od Miltona i Parkera zajedno!"

Tema razgovora brzo je prešla na bivšeg kapitena Žofrija Lovernja, kojem Mijailović želi posebno mjesto u klubu.

"Pet puta sam potencirao tu priču, ali procjena sportskog sektora je bila da nije igrač za nas. Molio sam ih da dođe, jer je to važno zbog navijača, on je imao ogromnu želju da se vrati u Partizan, da se ovde penzioniše. Kupio je i stan u Beogradu, želi da živi ovdje, ima srpski pasoš… Želio sam da dođe i da bi stabilizovao svlačionicu, da napravi vezu sa navijačima, da pokaže kako se igra za ovaj klub. I biće moj predlog stručnom štabu da se on nađe u timu sljedeće sezone i da se ovde penzioniše, uz lijep ispraćaj – kako zaslužuje. Videćemo da li će se desiti, zavisi od Lovernjovih ambicija i našeg trenera, jer nikad neću uraditi nešto preko njega. Kad izvršni odbor prestane da odbija igrače koje šalje stručni štab, oni više neće biti stručni štab, jer nemaju podršku. Stručni štab treba da odabere igrača, a ako odgovara budžetu – mi podignemo ruku.

"Mijailović je istakao i važnost vraćanja igrača koji su ostavili trag u klubu, kao što je Dante Egzum.

"Sigurno je želja da vraćamo igrače koji su ostavili trag u Partizanu, koji mogu da pomognu igrački. Egzum je jedan od igrača kojeg smo svi obožavali, a obožavamo ga i dalje."

Finski talenat Mika Murinen je takođe bio tema.

"Doveden je kao projekat, pokazao je kroz finsku reprezentaciju da je veliki prospekt, spektakularno igrao protiv Srbije. Struka ga je zapazila, klub radio na tome da ga dovede… Nažalost, neke stvari nisu vidjeli, nije se uklopio u sredinu, bivši trener mu je davao šansu nekoliko puta i nije je iskoristio. Nije bilo strpljenja, mlad je igrač i još nezreo, ali ima budućnost i sigurno će biti veliki košarkaš. Nije se ovde snašao, otišao je dalje da igra košarku. I dalje je igrač Partizana, pod ugovorom je i očekujemo sljedeće sezone da neko otkupi njegova prava. Već imamo neku komunikaciju – iz Evrope i iz Amerike."

"Mi se ne pitamo ništa za Bongu ako se pojavi novac na kraju sezone"

Odgovorio je i na pitanje šta će biti sa Isakom Bongom.

"U momentu kada Filadelfija šalje ponudu za otkup Pejna, stiže poruka od Bongine agencije da oni žele da igrač ode u jedan NBA tim za 875 hiljada dolara! On tu opciju ima, ali tek na kraju sezone. Ako tada neko donese te pare iz NBA, mi se ne pitamo ništa. Ali, sada smo imali pravo i odbili smo ponudu. Obrazložili smo time da je vrlo značajan za ekipu i da je bitno da odigra kvalitetno do kraja. Ako će Bonga otići u NBA na kraju sezone, nas taj novac čeka pa čeka. Nije baš sve u parama."

Mijailović je objasnio i kako se planira budžet i postavljaju ciljevi, pa se dotakao i odlaska trenera.

"Uprava napravi budžet – ove sezone 27 miliona evra, 19-19,5 miliona za igrače i stručni štab. Realno je pogledati gdje su budžeti ostalih ekipa, vidjeti da ste šesti-sedmi i onda postaviti cilj da budete šesti. Na kraju sezone, kad neko ne ispuni cilj, zna se šta se dešava – slijedi rastanak. Pablo Laso nije ispunio ciljeve u Bajernu, sada i Gordon Herbert… Sale Đorđević i Kokoškov se nisu snašli u Fenerbahčeu, promijenjeni su. Ergin Ataman je pretprošle godine osvojio Evroligu, prošle igrao Fajnal-for, a ove godine ne ide loše i već skaču da ga smene… Dakle, svako mora da odgovara."

"Reći će 'Eno ga Ostoja', a trenera i igrača se niko neće sjetiti"

Ponovo se osvrnuo i na odlazak Željka Obradovića.

"Samo mi nismo pravili te poteze, jer je naš bivši trener bio više od trenera u klubu i bili smo svjesni činjenice da to žele i naši navijači. Donijeli smo odluku poslije prvog kraha u Evroligi da promenimo čitavu ekipu, što se u istoriji košarke nije desilo. Platili ugovore koji su bili garantovani, sklonili igrače, mukom prežijveli tu sezonu finansijski, ali im ponovo ukazali povjerenje. Opet nije bilo uspjeha u Evroligi, završili smo kao jedna od najlošijih ekipa u Evropi sa velikim budžetom, ali smo i u ovu sezonu ušli sa 35 odsto većim budžetom. Šta se dešava? Užasan start, užasna atmosfera, krah… Na kraju je stručni štab shvatio da ne ide, ali se onda desio napad na klub, formirana je slika da Partizan treba da se ugasi. I onda bi za 5-10 godina na ulici rekli ’Eno ga Ostoja Mijailović, on je bio predsjednik kluba kad se ugasio’, a zaboraviće svi ko je bio trener, ko je bio igrač koji je uzeo toliki i toliki novac, ko je bio sportski direktor kad je tim bio 18. na tabeli. Ja to neću prihvatiti."