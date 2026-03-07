Bio je promašaj u Partizanu, a sada je MVP 30. kola Evrolige

Izvor:
Agencije
07.03.2026
14:07
Komentari:0
Košarkaš Asvela Brajan Angola najkorisniji je igrač (MVP) 30. kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Angola je u pobjedi Asvela protiv Efesa rezultatom 91:88 za 31 minut zabilježio 26 poena i četiri skoka, uz šut iz igre 7/13.
On je imao indeks korisnosti 28 i tako prvi put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.
Košarkaš Efesa Sajben Li imao indeks 29, ali je zbog poraza njegove ekipe nagrada pripala Angoli.
Čima Moneke je u porazu Crvene zvezde od Bajerna zabilježio indeks 28.
Da podsjetimo Brajan Angola nosio je dres Partizana tokom 2020. godine, ali se nije naigrao.
Najnovije
Najčitanije
14
41
14
40
14
36
14
26
14
20
Trenutno na programu