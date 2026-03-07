Bio je promašaj u Partizanu, a sada je MVP 30. kola Evrolige

Košarkaš Asvela Brajan Angola najkorisniji je igrač (MVP) 30. kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Angola je u pobjedi Asvela protiv Efesa rezultatom 91:88 za 31 minut zabilježio 26 poena i četiri skoka, uz šut iz igre 7/13.

On je imao indeks korisnosti 28 i tako prvi put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Košarkaš Efesa Sajben Li imao indeks 29, ali je zbog poraza njegove ekipe nagrada pripala Angoli.

Čima Moneke je u porazu Crvene zvezde od Bajerna zabilježio indeks 28.

Da podsjetimo Brajan Angola nosio je dres Partizana tokom 2020. godine, ali se nije naigrao.