Logo
Large banner

Poznato kada igraju Partizan i Dubai

Autor:

ATV

06.03.2026

14:43

Komentari:

0
Познато када играју Партизан и Дубаи
Foto: Pexels

Košarkaši Partizana dočekaće Dubai 17. marta u odloženom meču 30. kola Evrolige, saopšteno je danas.

Utakmica je bila planirana za četvrtak, 6. marta, ali je odložena zbog vojnih sukoba na Bliskom istoku. Evroliga je odredila novi termin, pa će utakmica biti odigrana 17. marta sa početkom u 20 časova.

Авазов торањ

Gradovi i opštine

Evakuisan Avazov toranj, policija na terenu

Zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku, Evroliga je prije nekoliko dana odredila da Dubai do kraja sezone bude domaćin u Sarajevu, Makabi u Beogradu, a Hapoel u Sofiji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Partizan

utakmica

Dubai vesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Никола Јокић

Košarka

Jokić ponovo pokazao zašto je najbolji

6 h

0
Жарко Паспаљ

Košarka

Žarko Paspalj otkrio: "Zvao sam Željka Obradovića"

19 h

0
Бизарно саопштење Партизана: Одложили утакмицу, а нико их није ни питао?!

Košarka

Bizarno saopštenje Partizana: Odložili utakmicu, a niko ih nije ni pitao?!

22 h

0
Туча кошаркашица у Америци

Košarka

Nezapamćena tuča košarkašica, sudija najgore prošla

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner