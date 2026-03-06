Poznato kada igraju Partizan i Dubai

Autor:ATV
Košarkaši Partizana dočekaće Dubai 17. marta u odloženom meču 30. kola Evrolige, saopšteno je danas.
Utakmica je bila planirana za četvrtak, 6. marta, ali je odložena zbog vojnih sukoba na Bliskom istoku. Evroliga je odredila novi termin, pa će utakmica biti odigrana 17. marta sa početkom u 20 časova.
Zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku, Evroliga je prije nekoliko dana odredila da Dubai do kraja sezone bude domaćin u Sarajevu, Makabi u Beogradu, a Hapoel u Sofiji.
