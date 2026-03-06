Dimitrijević i Obst utišali Arenu: Zvezda bez rješenja za Bajern

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bajerna iz Minhena u okviru Evrolige s rezultatom 85:80.

Zvezda je uspjela poslije slabog prvog poluvremena da stigne Bajern, da preokrene, ali nije izdržala do kraja.

Moneke završio duel sa 22 poena, Džared Batler je dodao 10, kao i Džordan Nvora i samo su oni bili dvocifreni u redovima crveno-bijelih.

Kod Bajerna Endi Obst dao je 16, Rejtan-Mejers je dodao 13, a Nenad Dimitrijević 11.

Zvezda je sada na sedmom mjestu sa 17 pobjeda i 13 poraza. Bajern poslije ovog trijumfa ima 13 pobjeda i 17 poraza i nalazi se na poziciji broj 15.