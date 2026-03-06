Zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina

Vlasti Indonezije zabraniće društvene mreže i druge popularne onlajn platforme za djecu mlađu od 16 godina.

Zabrana će početi sa platformama kao što su Jutjub, TikTok, Fejsbuk, Instagram, Treds", rekla je ministar za komunikacije i digitalne poslove zemlje Mutija Hafid.

Ona je objavila da će nalozi za mlađe od 16 godina na "visokorizičnim" platformama biti deaktivirani od 28. marta.

Prema njenim riječima, djeca se suočavaju sa sve realnijim prijetnjama, od izloženosti pornografiji, kibernetičkog maltretiranja i onlajn prevara, do zavisnosti, što je najveći problem.

"Vlada interveniše kako roditelji više ne bi morali sami da se bore protiv platformi vođenih algoritmima", rekla je Hafidova.