Nevjerovatan slučaj: Čovjeku iz BiH "leglo" skoro milion evra na račun, on nazvao banku i vratio

Autor:

ATV

06.03.2026

18:00

Komentari:

0
Foto: Pexels

Švedski tapetar porijeklom iz BiH Frank Arnautović (57) ostao je šokiran kada je na svom bankovnom računu iznenada ugledao veliku svotu novca koja nije bila njegova.

Kako piše švedski Dagens Nyheter, sve je počelo jedne večeri u decembru kada je primijetio da mu je na račun uplaćeno oko 13.000 evra.

"Pomislio sam da je neka greška i da će novac ubrzo nestati", rekao je Arnautović.

Međutim, kada se narednog dana ponovo prijavio u elektronsko bankarstvo, iznos na računu bio je još veći. Na njegov račun je ukupno uplaćeno oko 900.000 evra.

"Uplašio sam se. Pomislio sam da će neko pokucati na vrata i tražiti novac ili me natjerati na nešto. To nije bio moj novac i nisam ga želio", kazao je.

Odmah kontaktirao banku

Arnautović je odmah kontaktirao banku i prijavio grešku. Nakon određenog vremena banka je uklonila većinu novca sa računa, ali je početkom februara primijetio da je 13.000 evra i dalje ostalo na računu, zbog čega je ponovo morao poslati podsjetnik banci.

Iz banke su mu prvo odgovorili da je riječ o tehničkoj grešci, a kasnije su naveli da je za prenos novca korišten njegov bankovni identitet. U odgovoru su naveli da se ne može utvrditi da li je upravo on izvršio prenos, ali da je korišten njegov bankovni ID za koji je odgovoran.

Novac nije pripadao njemu

Dodali su i da novac nije pripadao njemu, već je prebačen sa jednog od bankinih računa, te da bi u slučaju sudskog postupka to vjerovatno bilo tretirano kao krađa. Ipak, banka je poručila da ne planira podnositi krivičnu prijavu.

Ovakav odgovor Arnautovića je zbunio i razočarao, ali kaže da danas nije ljut na banku.

"Vjerujem da je neko u banci pokušao brzo riješiti problem i napravio grešku", rekao je.

Nikada nije htio da zadrži novac

Arnautović tvrdi da nikada nije razmišljao da zadrži novac. Kada je prijateljima ispričao šta se dogodilo, mnogi su mu, kaže, u šali rekli da bi trebao dobiti nagradu.

"Kako bi društvo funkcionisalo kada ne bismo radili ispravne stvari? Rekao sam sinu da sam nazvao banku i riješio problem, a on mi je rekao: 'Tata, ponosan sam na tebe'. To mi je najveća nagrada", rekao je Arnautović.

Iz banke SEB poručili su da su ovakvi slučajevi izuzetno rijetki te su izrazili žaljenje što se klijent osjećao loše zbog cijele situacije. Dodali su da banka ima sisteme koji otkrivaju pogrešne transakcije, ali da postupci njihovog rješavanja ponekad mogu trajati duže nego što bi klijenti željeli.

(kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

