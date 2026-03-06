Još jedna država u Persijskom zalivu "zatvara slavinu": Kuvajt počeo sa smanjenjem proizvodnje nafte

Kuvajt je počeo sa smanjenjem proizvodnje nafte, odnosno eksploatacije naftnih polja, nakon što su skladišta skoro popunjena, a ta zemlja u Persijskom zalivu razmatra i ograničenje proizvodnje i prerade na količine dovoljne samo za domaću potrošnju, saznaje "Volstrit žurnal" od izvora upoznatih sa situacijom

Prema izvorima, odluka o širem smanjenju proizvodnje očekuje se u narednim danima, dok su skladišta naftnih rafinerija i polja širom Persijskog zaliva skoro puna zbog blokade Ormuskog moreuza izazvane sukobom sa Iranom. Smanjenje proizvodnje nafte, posebno zatvaranje naftnih bušotina, nosi rizik od dugoročnog oštećenja pritiska u rezervoaru i visokih troškova ponovnog pokretanja, što ga čini mjerom poslednje opcije. Ponovno pokretanje može, pojašnjava "Volstrit žurnal", da potraje danima ili nedjeljama, u zavisnosti od rezervoara.

Glavni proizvođači u regionu, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, brzo popunjavaju skladišta, koja bi mogla da dostignu maksimum za manje od tri nedjelje, ističe Blumberg.

Prema podacima IIR Energy, rafinerije u Bahreinu i Kataru smanjile su preradu ili obustavile rad pojedinih postrojenja, a nedostatak sirove nafte i logistička ograničenja usljed sukoba utiču i na proizvodnju rafinerija u Kini i Indiji.

Cijene sirove nafte skočile su za 16 odsto od prošlog petka, a u ovoj nedjelji prešle su 85 dolara po barelu prvi put od jula 2024. godine. Analitičari iz JP Morgana podsjećaju i da je Irak bio primoran da obustavi proizvodnju na pojedinim poljima zbog nedostatka tankera, dok su rafinerija Ras Tanura u Saudijskoj Arabiji i glavno postrojenje tečnog naftnog gasa u Kataru privremeno zaustavljeni zbog napada.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. februara, Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka, prenosi Tanjug.