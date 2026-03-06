Logo
Da li će Hrvatska prekinuti diplomatske odnose sa Iranom?

SRNA

06.03.2026

17:28

Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP

Hrvatska trenutno ne razmatra prekid diplomatskih odnosa sa Iranom nakon što je izraelski ambasador Gari Koren uputio taj poziv, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova.

"Hrvatska u ovom trenutku ne razmatra prekid diplomatskih odnosa s Iranom, uprkos jasnoj hrvatskoj osudi iranskog napada na susjedne države, te nastavlja pozivati na deeskalaciju kako se sukob ne bi dalje proširio", rečeno je Hini u Ministarstvu.

Koren je ranije danas pozvao hrvatske vlasti da prekinu diplomatske odnose sa Teheranom i sprovedu bezbjednosnu provjeru osoblja iranske Ambasade u Zagrebu jer bi među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde, koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.

Nakon što je ta izjava izazvala brojne reakcije, Koren je odbacio kritike da je taj njegov poziv miješanje u suverene odluke Hrvatske.

On je na Iksu naveo da Izrael ima "značajne razloge za zabrinutost" jer je Iran ranije ove sedmice prijetio napadima na izraelske ambasade.

"Naše ambasade, diplomate i jevrejske zajednice bili su više puta meta napada snaga Revolucionarne garde i njihovih posrednika, terorističkih operativaca Hezbolaha", navedeno je u Korenovoj objavi uz koju je podijeljena montaža naslova svjetskih medija o napadima Irana na Jevreje /Pariz 2018, Buenos Ajres 1992.-1994, Albanija 2018). Dio njih počinile su iranske diplomate.

