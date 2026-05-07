Bundestag raspravljao o BiH

07.05.2026 19:43

Njemački Bundestag raspravljao je danas o misiji EUFOR-a "Altea" u BiH i njemačkom angažovanju u njoj.

Glasanje nije završeno, a očekuje se da će dokument biti usvojen bez većih intervencija, pišu Nezavisne novine.

U obrazloženju njemačke vlade, koja je podnijela prijedlog na glasanje, zanimljiva je evolucija stavova o Republici Srpskoj u proteklih nekoliko godina. U ovogodišnjem dokumentu govori se da Republika Srpska teži autonomiji, dok se u dokumentu od 2024. govori o secesionističkoj retorici Milorada Dodika.

Posebno je zanimljivo, da se govori i o "drugim nacionalističkim akterima" koji kroz blokade prijete funkcionalnom integritetu zajedničke države.

Ako se dokument pažljivo čita, može se pretpostaviti da se ovaj dio odnosi na hrvatske političke aktere u BiH, pa se čini da se fokus kritika s Banjaluke pomjera i prema Mostaru.

Kao i ranijih godina, nije posebna pažnja posvećena Kristijana Šmita, vjerovatno zato što je fokus dokumenta na evropski i njemački angažman u pokušaju stabilizacije prilika na zapadnom Balkanu.

