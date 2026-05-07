Uvode se skeneri, relevantno ručno brojanje

Skeneri će utvrditi rezultate - odmah. Važiće se oni - ručno prebrojani. Ono što ne bude matematički tačno neće više ponovo brojati opštinske i gradske komisije.

Prvi put kad prebroje glasove, rezultate unose u aplikaciju, a CIK-u šalju vreće. Centralna izborna komisija dalje utvrđuje odstupanja između skenera i ručnog brojanja, a onda broji, skenira, prebrojava ponovo – sve dok ne bude zadovoljna.

"U slučaju i dalje istih razlika prevagnuće rezultat ručnog brojanja u glavnom centru za brojanje nad kojim mi imamo potpunu kontrolu", rekla je Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH.

Konačne pobjednike izbora odrediće brojanje u Glavnom centru u Sarajevu. Članovi koji su glasali za ovu novinu kažu „uvodimo veću kontrolu zbog dodatnog integriteta“ jer biračkim odborima očigledno više ne vjeruju. Oni koji su glasali protiv kažu – kršite Izborni zakon.

"Na ovaj način mislim da se vrši i centralizacija izbornog procesa da se umjesto na, ono što je intencija i evropska i svjetska mjerila, da se prebrojava na biračkom mjestu i eventualno na gradskom i općinskom izbornom povjerenstvu sada mi to sve prebacujemo u glavni centar za prebrojavanje", rekao je Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije BiH.

"Gomilamo procese u Centralnoj izbornoj komisiji. Pored novih izbornih tehnologija koje su novina, sada uvodimo još jedan proces koji je apsolutno i nepotreban, a prije svega, nije usklađen sa zakonom", poručuje Ahmet Šantić, član Centralne izborne komisije BiH.

Pored prebrojavanja u Sarajevu koje je sporno po slovu zakona – na politički teren da ne zalazimo ovom prilikom, odluka o tome da se uvedu nove izborne tehnologije, a da se relevantnim smatra ručno brojanje nije samo pitanje bacanja 112 miliona maraka. Skeneri treba da imaju redundantnu memoriju – jedna faza pohraniće podatke o glasanju, druga će sačuvati slike skeniranih glasačkih listića. Nije objašnjeno kako će i zašto CIK umjesto vizuelno dostupnih originalnih listića ubačenih u kutiju kao validne uzimati listiće koji su se brojali na licu mjesta, pa putovali do Sarajeva, pa se tamo opet prebrojavali.

Jedina do kraja objašnjena i vrlo ohrabrujuća promjena odnosi se na skeniranje otiska prsta birača prije glasanja. To bi trebalo da spriječi da se na izborima evidentiraju glasovi mrtvih ljudi ili ljudi koji nisu ni glasali.

Pa ipak, i tu ima problema. Policija će, prema danas usvojenom Pravilniku, po biračkim mjestima na dan izbora hvatati ljude koji pokušaju da glasaju umjesto nekog drugog. Vlado Rogić imao je primjedbu i na novu obavezu biračkih odbora da zovu policiju na licu mjesta.

"Na ovaj način ćemo samo usporiti birački proces, omogućićemo razna novinska izvješća, biće situacija na terenu gdje će se prikazivati to alarmantno, da ne kažem, moraće se produžavati", kaže Rogić.

Moraće se puno raditi na edukaciji biračkog tijela, kažu u CIK-u. Kakva litota! Posebno imajući u vidu da CIK više nema povjerenja u biračke odbore da znaju da broje – kamoli da rukuju sofisticiranom opremom i navigiraju zbunjeni narod. Koliko će tek morati da rade na informisanju i edukaciji samih birača.

Edukacija je već počela. Spremite se za malo bojenja. Biće i flomastera na biračkim mjestima.

"Svi birači će morati ispuniti glasački listić – ne iksom kao nekad nego kružić koji će biti za označavanje glasačkog listića – potpuno ga obilježiti dobro cijeli kružić tako da ne bude sumnji u to da li je aparat dobro skenirao ili ne", objašnjava Hadžiabdić.

Ili možda baš neće morati. Ko neće da boji – iks-oks nije poželjan, ali je, izgleda, dozvoljen.

"Što ne znači da ako glasački listić bude označen na stari način da taj listić će biti nevažeći. Zato se radi ručno brojanje", dodaje Hadžiabdić.

Ne dešava se ništa novo za birače, kaže Suad Arnautović. U sljedećoj rečenici objašnjava šta se sve novo dešava. Skeniranje ličnog dokumenta, skeniranje otiska prstiju, preuzimanje listića, crtanje kružića, pa do kutije.

"I sad je tu samo u tih, da tako kažem, tri sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju nego prvo ga probacuje kroz aparat", kaže Arnautović.

Upravo ovako kako je pokazao držaće se glasački listići već obilježeni kružićem kod kandidata za kojeg smo glasali u sred sale biračkog mjesta. Predviđene su neke fascikle za pokrivanje listića – biće zabave, možda da se naprave neki probni izbori za tri i po miliona birača.

Mijenja se i izgled glasačkog listića – kažu biće naknadno preciziran. Format mora biti drugačiji u odnosu na dosadašnje izbore jer se dosadašnji u pilot projektu pokazao problematičan.

"Više nećemo imati on e duge listiće koji su zapinjali", rekla je Hadžiabdić.

Neposredno pred konferenciju za medije, CIK je donio neodređenu odluku o izgledu, sadržaju i svojstvu glasačkih listića, s, kako kaže Vanja Bjelica-Prutina minimumom dostupnih informacija. Kako se izrazila, djelovalo je da će o ostalom odlučiti dobavljač.

"U onom dijelu u kojem glasački listić mora biti prilagođen specifičnim izbornim tehnologijama koji podaci će se iskristalisati po zaključenju ugovora s dobavljačem", rekla je Vanja Bjelica-Prutina, član Centralne izborne komisije BiH.

Suad Arnautović danas ju je podsjetio da sadržaj, izgled, svojstva i karakteristike glasačkog listića moraju da budu u skladu sa Zakonom. Zakon propisuje brojeve prema rezultatima žrijeba i imena svih kandidata. A Arnautović je prije 4 dana novinaru Hajata objasnio da će CIK naštampati raznih listića. Prema tom što je napričao, ono što će ulaziti u skener ipak će više ličiti na loto nego na glasački listić.

"Ili će na ovoj sa strane biti samo da stavite iks... Biće brojevi, bez imena? Bez imena", kaže Arnautović.

Dodao je Arnautović da je CIK već riješio pitanje listića. Juče su se ispričali iz dobavljačem. Ugovor sa Smarmatikom uskoro će biti potpisan. Radi se o firmi koja je, već dobro poznato kako, pobijedila na tenderu. Manje poznato, radi se o firmi čiji skeneri u pilot projektu nisu prepoznavali dopisivanje, te čiji biometrijski uređaji nisu prepoznali više od 5% stvarnih glasača. Najbolja stvar u vezi s uvođenjem izbornih tehnologija je što skeneri evidentiraju glasove u realnom vremenu, pa ćemo rezultate izbora imati brzo poslije zatvaranja biračkih mjesta. Problem je samo u tome što ti moderni rezultati neće biti relevantni jer se mandati dijele na osnovu onih koje ćemo dobiti nakon CIK-ovog tradicionalnog maratonskog brojanja u Sarajevu.