Dalibor Jović iz Prijedora 12 godina uzgaja jagode, lično ih dostavlja kupcima

Komentari:0
Voćar Dalibor Jović iz Prijedora već 12 godina uspješno se bavi uzgojem jagoda, a ovogodišnju sezonu, uprkos kasnim proljećnim mrazevima koji su oštetili lisnu masu, ocjenjuje zadovoljavajućom kada je riječ o prinosima.
Najveći problem u berbi, kako ističe, predstavlja nedostatak radne snage. Iako berači uspiju završiti posao tokom dana, sve ih je teže pronaći.
Jagode sa njegove plantaže ne prodaju se u marketima, već ih Jović lično dostavlja kupcima na kućne adrese. Ističe da je riječ o domaćem, netretiranom voću bez upotrebe hemije i pesticida, piše Fena.
Na imanju se, osim jagoda, uzgajaju i borovnice i šljive, dok se dio proizvodnje odvija u plastenicima. Voće koje nije namijenjeno direktnoj prodaji prerađuju Poljoprivredna zadruga "Kooperativa" i kompanija "Fruitland" iz Prijedora.
Ekonomija
Novi stočarski div: Gradi se kompleks za 22 hiljade goveda
Grad Prijedor je i ove godine za podršku voćarskoj proizvodnji izdvojio 70.000 KM. Pravo na podsticaje imaju proizvođači registrovani u APIF-u s najmanje jednim dunumom obradive površine na području grada.
Načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Žarko Tubin rekao je da je rok za podnošenje prijava do 31. jula, a podsticaji iznose 150 KM po dunumu.
Prema njegovim riječima, proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća predstavlja dobru priliku za porodična poljoprivredna gazdinstva jer na manjim površinama može donijeti značajan ekonomski efekat i brži povrat ulaganja.
Banja Luka
2 h0
Svijet
2 h0
BiH
2 h4
Zanimljivosti
2 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
21
06
21
04
20
59
20
55
20
41
Trenutno na programu