Logo
Large banner

Dalibor Jović iz Prijedora 12 godina uzgaja jagode, lično ih dostavlja kupcima

28.05.2026 18:31

Komentari:

0
Јагоде
Foto: pexels/ Han

Voćar Dalibor Jović iz Prijedora već 12 godina uspješno se bavi uzgojem jagoda, a ovogodišnju sezonu, uprkos kasnim proljećnim mrazevima koji su oštetili lisnu masu, ocjenjuje zadovoljavajućom kada je riječ o prinosima.

Najveći problem u berbi, kako ističe, predstavlja nedostatak radne snage. Iako berači uspiju završiti posao tokom dana, sve ih je teže pronaći.

Jagode sa njegove plantaže ne prodaju se u marketima, već ih Jović lično dostavlja kupcima na kućne adrese. Ističe da je riječ o domaćem, netretiranom voću bez upotrebe hemije i pesticida, piše Fena.

Na imanju se, osim jagoda, uzgajaju i borovnice i šljive, dok se dio proizvodnje odvija u plastenicima. Voće koje nije namijenjeno direktnoj prodaji prerađuju Poljoprivredna zadruga "Kooperativa" i kompanija "Fruitland" iz Prijedora.

краве крава фарма крава

Ekonomija

Novi stočarski div: Gradi se kompleks za 22 hiljade goveda

Grad Prijedor je i ove godine za podršku voćarskoj proizvodnji izdvojio 70.000 KM. Pravo na podsticaje imaju proizvođači registrovani u APIF-u s najmanje jednim dunumom obradive površine na području grada.

Načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Žarko Tubin rekao je da je rok za podnošenje prijava do 31. jula, a podsticaji iznose 150 KM po dunumu.

Prema njegovim riječima, proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća predstavlja dobru priliku za porodična poljoprivredna gazdinstva jer na manjim površinama može donijeti značajan ekonomski efekat i brži povrat ulaganja.

Podijeli:

Tagovi :

Jagode

Prijedor

Dalibor Jović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Влада Републике Српске

Banja Luka

Vlada Srpske podržala proširenje kapaciteta produženog boravka u 4 škole u Banjaluci

2 h

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Svijet

Putin: Evroazijska ekonomska unija čini mnogo na razvoju vještačke inteligencije

2 h

0
ФБиХ се задужује на лондонској берзи за 1.6 милијарди КМ

BiH

FBiH se zadužuje na londonskoj berzi za 1.6 milijardi KM

2 h

4
plavi mjesec

Zanimljivosti

Posljednji dan maja nas očekuje „Plavi Mjesec“: Evo šta to zapravo znači

2 h

0

Više iz rubrike

Djevojka rasprodala kolekciju patika svog momka

Društvo

Djevojka rasprodala kolekciju patika svog momka jer je na društvenim mrežama pratio druge djevojke

4 h

0
pica kako napraviti picu tijesto za picu recept za picu

Društvo

Najčešća greška zbog koje tijesto za picu nikada nije kao iz restorana

5 h

0
mobilni telefon mobitel

Društvo

"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

5 h

0
Сунце

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

6 h

0

  • Najnovije

21

06

Majka žrtve nakon poništavanja presude Tomiću: Moje dijete je ponovo izdano

21

04

Decenija muzike i emocije - ansambl Pale obilježio 10 godina rada

20

59

Gradiška: Podsticaji podigli preduzeća i očuvali konkurentnost

20

55

EU poslala Hrvatskoj dvije službene opomene

20

41

"Srpska strana veoma cijeni ruski glas razuma u Savjetu bezbjednosti UN"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner