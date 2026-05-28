Dalibor Jović iz Prijedora 12 godina uzgaja jagode, lično ih dostavlja kupcima

Voćar Dalibor Jović iz Prijedora već 12 godina uspješno se bavi uzgojem jagoda, a ovogodišnju sezonu, uprkos kasnim proljećnim mrazevima koji su oštetili lisnu masu, ocjenjuje zadovoljavajućom kada je riječ o prinosima.

Najveći problem u berbi, kako ističe, predstavlja nedostatak radne snage. Iako berači uspiju završiti posao tokom dana, sve ih je teže pronaći.

Jagode sa njegove plantaže ne prodaju se u marketima, već ih Jović lično dostavlja kupcima na kućne adrese. Ističe da je riječ o domaćem, netretiranom voću bez upotrebe hemije i pesticida, piše Fena.

Na imanju se, osim jagoda, uzgajaju i borovnice i šljive, dok se dio proizvodnje odvija u plastenicima. Voće koje nije namijenjeno direktnoj prodaji prerađuju Poljoprivredna zadruga "Kooperativa" i kompanija "Fruitland" iz Prijedora.

Grad Prijedor je i ove godine za podršku voćarskoj proizvodnji izdvojio 70.000 KM. Pravo na podsticaje imaju proizvođači registrovani u APIF-u s najmanje jednim dunumom obradive površine na području grada.

Načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Žarko Tubin rekao je da je rok za podnošenje prijava do 31. jula, a podsticaji iznose 150 KM po dunumu.

Prema njegovim riječima, proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća predstavlja dobru priliku za porodična poljoprivredna gazdinstva jer na manjim površinama može donijeti značajan ekonomski efekat i brži povrat ulaganja.