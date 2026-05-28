Masimilijano Alegri je novi trener Napolija

Slaviša Đurković
28.05.2026 18:59

Масимилијано Алегри је нови тренер Наполија
Foto: Tanjug / AP / Antonio Calanni

Masimilijano Alegri novi je trener Napolija. Italijanski stručnjak svega nekoliko dana nakon otkaza u Milanu izabran je kao zamjena za Antonija Kontea.

Ovu informaciju potvrdili su brojni mediji, a isto tvrdi i Fabricio Romano.

Napoli je završio drugi na tabeli Serije A, dok je Alegri dobio otkaz nakon što je u posljednjem kolu sa Milanom kiksao i ostao bez Lige šampiona.

Prema pisanju italijanskih medija, Alegri je lični izbor vlasnika Napolija Aurelija de Laurentisa.

Riječ je o usmenom dogovoru dok advokati rade na pripremi ugovora koji bi trebalo da bude potpisan veoma brzo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Masimilijano Alegri

Napoli

trener

Serija A

