Paunović u posljednji čas promijenio spisak i pozvao debitanta

27.05.2026 21:09

Вељко Пауновић
Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović bio je primoran da izvrši izmjenu na spisku pred predstojeće obaveze nacionalnog tima, pošto je zbog povrede otpao mladi defanzivac Veljko Milosavljević.

Umjesto njega, poziv u reprezentaciju dobio je Petar Petrović, novi fudbaler Šturma, koji je prethodne dvije sezone proveo u dresu Javora.

Iz Fudbalskog saveza Srbije saopšteno je da je Milosavljević povredu zadobio tokom treninga, nakon čega su pregledi pokazali da je riječ o istegnuću prednje lože.

"Tokom treninga došlo je do povrede mladog defanzivca Veljka Milosavljevića. Poslije ljekarskih pregleda utvrđeno je da je u pitanju istegnuće prednje lože, pa je u dogovoru sa selektorom Paunovićem napustio bazu reprezentacije i vratio se u klub, gde će nastaviti proces oporavka."

Dobre vijesti za stručni štab Srbije jesu prve procjene prema kojima bi Milosavljević trebalo da bude spreman za nastup na Evropskom prvenstvu za omladince u Velsu.

"Prema prvim prognozama, očekuje se da Milosavljević bude spreman za nastup sa omladinskom reprezentacijom Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu u Velsu", navodi se u saopštenju.

Reprezentacija Srbije u subotu putuje u Lisabon, gdje će odigrati prijateljski meč protiv Zelenortskih Ostrva, dok je potom planiran odlazak u Meksiko Siti. Duel sa selekcijom Meksika zakazan je za 5. jun u Toluki.

