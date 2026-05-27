Misterija u Beču: Uže u stepeništu, učenica u komi, uhapšen Šveđanin

Dramatične scene odigrale su se u utorak uveče u bečkoj četvrti Landštrase (Landstraße): pažljiva svjedokinja vjerovatno je spasila život četrnaestogodišnjoj djevojčici. Žena je oko 21.35 časova pozvala policiju nakon što je u stepeništu zgrade primijetila dvije sumnjive osobe sa užetom.

Kada su policajci stigli na lice mjesta, zatekli su djevojčicu iz Beča bez svijesti i odmah započeli pružanje prve pomoći. Potom ju je preuzela Hitna pomoć i prevezla u bolnicu. Tamo je stavljena u vještačku komu, zbog čega još nije mogla biti saslušana. Njeno stanje je u srijedu bilo stabilno, prenosi Hojte.

Šveđanin prije nekoliko dana doputovao u Beč

Uhapšen je i dvadesetogodišnji Šveđanin koji se takođe nalazio u stepeništu zgrade. Prema informacijama lista „Hojte“, muškarac je prije samo nekoliko dana avionom doputovao u Beč.

„Na osnovu dosadašnje istrage može se pretpostaviti da je dvadesetogodišnjak nabavio uže i stavio ga na raspolaganje za pokušaj samoubistva“, saopšteno je iz pres-službe bečke policije.

Mnogo otvorenih pitanja za istražioce

I dalje nije poznato kako su se njih dvoje upoznali. Istražioce kriminalističke policije zanima i zbog čega je izabrana baš ta stambena zgrada. Prema dosadašnjim saznanjima, četrnaestogodišnjakinja nema nikakve veze sa tom adresom. Sada se detaljno provjeravaju aktivnosti oboje na društvenim mrežama.

Povezanost sa slučajem „Bijeli tigar“?

Ovaj slučaj podsjeća na uznemirujuće međunarodne slučajeve povezane sa mrežom nasilja i manipulacije „764“. Kako su mediji ranije izvještavali, članovi te grupe navodno preko internet platformi ciljano manipulišu psihički ranjivim mladim osobama i podstiču ih na samopovređivanje ili nasilna djela.

Posebno je potresan slučaj iz Hamburga, gdje je u januaru počelo suđenje navodnom vođi te scene pod nadimkom „Bijeli tigar“ (White Tiger). Mladiću su na teret stavljena 204 krivična djela. Prema navodima istražilaca, on je preko interneta vršio pritisak na mlade ljude i podsticao ih na surova djela.

Da li u slučaju iz Beča zaista postoji povezanost sa tom mrežom, za sada je i dalje predmet istrage.