SAD nude nagradu do 10 miliona dolara za informacije o finansiranju Hezbolaha

ATV
27.05.2026 17:31

САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

Sjedinjene Američke Države su objavile nagradu do 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do otkrivanja i blokiranja raznih kanala finansiranja libanskog šiitskog pokreta Hezbolah, navodi se u saopštenju objavljeno na veb-sajtu Stejt departmenta.

"Program 'Nagrade za pravdu' Stejt Departmenta SAD nudi nagradu do 10 miliona dolara za informacije koje vode do narušavanja finansijskih mehanizama Hezbolaha. Ovo je samo početak. Svako ko i dalje štiti ili sarađuje sa ovom terorističkom organizacijom, treba da shvati da će biti pozvan na odgovornost", navodi se u saopštenju.

SAD su danas sankcionisale devet osoba koje "omogućavaju Hezbolahu da potkopa suverenitet Libana", unapređuju "zlonamjernu agendu iranskog režima i aktivno ometaju put ka miru i oporavku libanskog naroda", dodaje se u saopštenju.

Vlasti su istakle da su oznake usmjerene na pojedince koji ometaju razoružavanje Hezbolaha, uključujući "članove parlamenta, iranskog diplomatu koji krši suverenitet Libana i libanske bezbjednosne zvaničnike koji su zloupotrebili svoje uloge u korist terorističke organizacije".

Stejt department je naglasio da je primarni cilj SAD u Libanu potpuno razoružavanje milicija Hezbolaha i obnavljanje pune i monopolske kontrole libanske vlade nad svojom teritorijom, prenosi Tanjug.

