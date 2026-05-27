Škoti ponovo traže nezavisnost, London ne da

Parlamentarci iz redova Škotske nacionalne partije (SNP) i Zelenih podržali su prijedlog za održavanje novog referenduma o nezavisnosti Škotske od Ujedinjenog Kraljevstva.

Za prijedlog lidera SNP-a Džona Svinija glasala su 72 poslanika. Protiv je bilo 55, dok su dva bila uzdržana.

Ipak, prijedlog je naišao na zid u Londonu koji je odbio da dozvoli škotskom parlamentu da organizuje drugo glasanje.

"Vlada Ujedinjenog Kraljevstva ne podržava nezavisnost i drugi referendum", saopšteno je iz Dauning strita.

"Narodu je potrebno da se njihove vlade koncentrišu na ono što je zaista važno – ekonomski rast, troškovi života, javne službe. Naš fokus mora da bude na radu a ne podjelama. Uoči glasanja 2014. postojao je konsenzus svih stranaka, civilnog društva i u škotskom i parlamentu UK da se organizuje referendum. Tog konsenzusa sada nema", poručili su iz Londona.

Interesantno je, primećuje Bi-Bi-Si, da premijeri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske svi žele da "raskinu" sa UK.

Na prethodnom referendumu o nezavisnosti Škotske u septembru 2014. godine, 55,3 posto birača je glasalo protiv, dok se 44,7 odsto izjasnilo za izlazak Škotske iz sastava Velike Britanije.

Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je ove godine ta razlika manje više ista – oko 56 odsto se protivi nezavisnosti, dok je 44 odsto podržava, prenosi RT Balkan.