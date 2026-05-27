Džozef Bajden tuži Ministarstvo pravde: Pokušava blokirati objavljivanje snimaka

27.05.2026 16:36

Foto: Tanjug/AP/Andrew Harnik

Bivši predsjednik SAD Džo Bajden podnio je tužbu protiv Ministarstva pravde kako bi spriječio administraciju Donalda Trampa da javnosti i Kongresu dostavi audio snimke i transkripte njegovih privatnih razgovora sa piscem koji mu je pomagao u pisanju memoara.

U tužbi se navodi da bi objavljivanje ovih materijala predstavljalo grubo kršenje obaveza Ministarstva pravde da zaštiti osjetljive i strogo lične podatke iz istraga. Prema navodima iz tužbe, Ministarstvo pravde je obavijestilo Bajdena da planira da 15. juna ove godine preda kompletan materijal kongresnom odboru i jednoj konzervativnoj organizaciji.

Razgovori o porodičnoj tragediji i tajni dokumenti u bilježnicama

Sporni razgovori Bajdena i pisca Marka Zvonisera vođeni su tokom 2016. i 2017. godine, u periodu nakon što je Bajdenov sin Bo preminuo od raka mozga i dok je tadašnji potpredsednik razmišljao o kandidaturi za predsednika.

Istražitelji su do ovih snimaka došli tokom istrage specijalnog tužioca Roberta Hura iz 2023. godine, koja je pokrenuta sa ciljem da se utvrdi da li je Bajden nepropisno rukovao povjerljivim dokumentima iz vremena kada je bio potpredsjednik od 2009. do 2017. godine.

Specijalni tužilac je tada zaključio da je Bajden bio nemaran sa osjetljivim materijalima, ali da nema osnova za podizanje optužnice, dok snimci navodno sadrže dijelove u kojima Bajden naglas čita iz svojih beležnica koje su sadržale klasifikovane podatke.

Trampova administracija promijenila ploču i popustila pred pritiskom desnice

Konzervativna fondacija Heritidž je još 2024. godine podnela zvaničan zahtjev za pristup ovim podacima, ali je Ministarstvo pravde u vrijeme Bajdenovog mandata to odbilo, upoređujući objavljivanje sa neovlašćenim otvaranjem dnevnika neoptuženog osumnjičenog.

Međutim, pod Trampovom administracijom, Ministarstvo je odlučilo da promijeni odluku i dostavi materijal sa minimalnim redigovanjem, što su Bajdenovi advokati u tužbi podnijetoj federalnom sudu u Vašingtonu nazvali hirurškim i proizvoljnim kršenjem zakona o privatnosti.

Bajdenov pravni tim tvrdi da republikanski Odbor za pravosuđe Predstavničkog doma koristi lažne izgovore o parlamentarnom nadzoru i navodnoj politizaciji pravosuđa kako bi se zaobišli federalni zakoni i politički kompromitovao bivši predsjednik.

(Vašington post/Kurir)

