Svjetski centar za upravljanje bogatstvom: Kako je Hongkong prestigao Švajcarsku

Hongkong je po prvi put uspio da prestigne Švajcarsku, postavši najveći svjetski centar za upravljanje bogatstvom stranih klijenata.

Ova značajna promjena otkrivena je u Globalnom izvještaju o bogatstvu za 2026. godinu, koji je objavila konsultantska kuća Boston Konsalting Grup (BCG).

Šta to tačno znači u praksi? To znači da najveći dio imovine bogatih klijenata iz inostranstva, u ukupnoj vrijednosti od 2,95 biliona dolara, sada leži u Hongkongu.

Ova suma neznatno premašuje 2,94 biliona dolara koji se čuvaju u Švajcarskoj, potvrđuje BCG.

Zašto Hongkong privlači najviše kapitala?

Rast Hongkonga nije slučajan. Prema NBC-u, ključni pokretači bili su ogroman priliv kapitala iz ostatka Kine i izuzetno snažan talas inicijalnih javnih ponuda akcija (IPO) tokom 2025. godine.

Ovi faktori su značajno doprinijeli njegovom uspjehu, prenosi Glas Srpske.

Autori izvještaja ističu da Hongkong time učvršćuje svoju poziciju glavnog finansijskog centra Kine za izlazak na globalna tržišta kapitala. Međutim, napominju da je njegov dalji razvoj snažno povezan sa ekonomskim i regulatornim kretanjima u kontinentalnoj Kini, što predstavlja i prednost i potencijalni izazov.

Budućnost upravljanja bogatstvom: Azija vs. Švajcarska

Prema procjenama BCG-a, Hongkong i Singapur će nastaviti da rastu kao vodeći azijski centri za upravljanje bogatstvom stranih klijenata.

Očekuje se prosječna godišnja stopa rasta od oko devet odsto do 2030. godine, što svjedoči o njihovoj dinamici i privlačnosti.

Istovremeno, prognoze za Švajcarsku su skromnije, sa očekivanim rastom od oko šest procenata godišnje. BCG naglašava da prednost Švajcarske leži u njenoj geografskoj i klijentskoj diverzifikaciji - ona privlači bogate klijente iz svih dijelova svijeta.

Nasuprot tome, azijski centri u velikoj mjeri zavise od stabilnosti i rasta kineskog tržišta.

Geopolitičke tenzije i sigurno utočište Švajcarske

Uprkos brzom usponu azijskih centara, geopolitičke tenzije dodatno su ojačale poziciju Švajcarske kao sigurnog finansijskog utočišta.

Posebno je primjetan priliv kapitala iz nestabilnih regiona.

Bankari i finansijski savjetnici potvrdili su za Rojters da imućni klijenti posljednjih mjeseci sve češće prebacuju imovinu iz zemalja Persijskog zaliva u Švajcarsku, kao direktnu posljedicu rata na Bliskom istoku. Ovo pokazuje trajnu vrijednost stabilnosti i neutralnosti koju Švajcarska nudi.

Autori izvještaja zaključuju da se u svijetu trenutno formiraju dva glavna regionalna centra za upravljanje bogatstvom. Za Aziju, to su Singapur i Hongkong, koji predvode inovacije i rast. Za zapadna tržišta, tradicionalne snage poput Švajcarske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju da igraju ključnu ulogu, privlačeći kapital svojom etabliranom infrastrukturom i reputacijom.