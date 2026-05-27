Sve je počelo na kruzeru smrti: Porastao broj zaraženih hantavirusom, ima mrtvih

27.05.2026 13:19

Foto: Tanjug / AP / Patrick Post

Broj potvrđenih slučajeva hantavirusa povezanih sa kruzerom "MV Hondijus", porastao je na 13, dok su tri osobe preminule, saopštio je danas generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus dodajući da nije bilo smrtnih slučajeva od 2. maja.

On je naveo da je Španija prijavila novi slučaj hantavirusa među putnicima koji su u karantinu, čime je ukupan broj zaraženih povećan na 13, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, od ukupnog broja obolelih tri osobe su preminule, ali novih smrtnih slučajeva nije bilo od 2. maja, dok se situacija ocenjuje kao stabilna.

Stroge mjere na plaži u Grčkoj: Ko ovo bude radio, platiće novčanu kaznu

Gebrejesus je dodao da zaraženi putnici dobijaju potrebnu medicinsku negu, dok su ostali i dalje u karantinu.

U poslednje dve nedelje svi preostali putnici, članovi posade i medicinsko osoblje napustili su kruzer "MV Hondijus", koji je bio epicentar izbijanja infekcije.

SZO navodi da su hantavirusi virusi koje prenose glodari i koji mogu da izazovu ozbiljna oboljenja kod ljudi, a procenjuje se da se širom sveta godišnje registruje između 10.000 i 100.000 slučajeva, u zavisnosti od soja virusa.

(Tan‌jug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

