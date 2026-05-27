Cvijanović u Prnjavoru, sastanak sa rukovodstvom grada

Cvijanovićevu su prethodno ispred Gradske uprave dočekali gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i predsjednik Skupštine grada Dražen Mikić.

Sastanku prisustvuje i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.

Povodom dana Gradske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, koji se obilježava 27. maja, na spomeniku "Junacima grada" u Prnjavoru, Cvijanovićeva će prisustvovati parastosu i položiti cvijeće u znak sjećanja na stradanje velikog broja boraca Vojske Republike Srpske 1995. godine na ozrenskom ratištu i širem području.

Srpski član Predsjedništva trebalo bi da posjeti Kino "Slavica", koje će nakon više decenija, ponovo biti otvoreno.