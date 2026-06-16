Sedmoro djece ostalo bez krova nad glavom: Vatra progutala kuću na Ozrenu

Sedmoro djece ostalo je danas bez krova nad glavom nakon što je u požaru potpuno izgorjela porodična kuća u selu Panjik, srpskom povratničkom naselju koje administrativno pripada gradu Lukavcu u Federaciji BiH.

Požar je uništio gotovo cijeli dom višečlane porodice, koja je u samo nekoliko trenutaka ostala bez svega što je imala, navodi BL portal.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac potvrđeno im je da je objekat bio zahvaćen vatrom u trenutku kada su vatrogasci stigli na lice mjesta.

- Mi smo zatekli kuću u požaru i tu nije bilo spasa građevini. Intervenisali smo, ali nismo mogli ništa da učinimo. Niko nije povrijeđen. Ne znamo kako je došlo do požara, niti šta ga je uzrokovalo. Građevina je potpuno uništena u požaru - rekli su iz Profesionalne vatrogasne jedinice Lukavac.

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Panjik je srpsko povratničko naselje i mjesna zajednica na sjeverozapadnim obroncima planine Ozren. Administrativno pripada gradu Lukavcu u Federaciji BiH, a od opštine Petrovo dijeli ga svega desetak kilometara lokalnim šumskim putevima, zbog čega su mještani ovog kraja tradicionalno upućeni jedni na druge.

Za sada nije poznat uzrok izbijanja požara, a okolnosti pod kojima je vatra zahvatila porodičnu kuću biće utvrđene nakon nadležnih provjera.

Materijalna šteta je ogromna, jer je porodica ostala bez doma i gotovo cjelokupne imovine.