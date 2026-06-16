Motociklista zadobio teške povrede prilikom slijetanja u provaliju

Na magistralnom putu između Donjeg Milanovca i Kladova, kod mjesta Golubinje, odigrala se prava drama kada je vozač motocikla izgubio kontrolu, sletio sa puta i završio u provaliji dubokoj tridesetak metara.

Da ova teška nesreća ne dobije najtragičniji epilog, pobrinuli su se ekstremno brzom i požrtvovanom akcijom vatrogasci-spasioci, koji su ponovo pokazali zašto nose titulu heroja.

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Nakon što su prolaznici alarmirali službe, započela je trka sa vremenom.

Ključna zasluga pripada vatrogascima-spasiocima

Za samo nekoliko minuta, na nepristupačan teren stigle su spasilačke ekipe iz Donjeg Milanovca i Kladova. Situacija je bila kritična – povrijeđeni čovjek se nalazio na dnu duboke provalije, a svaki minut je bio važan za njegov život.

Glavni teret i najveća zasluga u ovoj dramatičnoj akciji pripali su upravo vatrogascima-spasiocima:

Zbog dubine i nepristupačnosti terena, vatrogasci su morali da koriste posebnu užad i alpinističku opremu.

Spasioci su se spustili u provaliju od 30 metara kako bi bezbjedno locirali i stabilizovali povrijeđenog motociklistu.

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Uz nevjerovatan napor i profesionalizam, uspjeli su da povrijeđenog čovjeka izvuku na sigurno i predaju ga u ruke ljekarima.

Hitno prebačen u bolnicu

Nakon što su ga vatrogasci uspješno izvukli iz ambisa, ljekarska ekipa Hitne pomoći preuzela je povrijeđenog vozača. Prema nezvaničnim saznanjima, on je sa teškim povredama hitno transportovan u bolnicu u Požarevcu, gdje mu je ukazana hitna medicinska pomoć i gdje se utvrđuje stepen povreda.

Policija je na mjestu nesreće obavila uviđaj i trenutno utvrđuje sve detalje i uzroke koji su doveli do ovog teškog udesa.

(Telegraf.rs)