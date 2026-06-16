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Lavrov: U Evropi oživljava nacizam

Autor:

ATV
16.06.2026 16:45

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

U Evropi se pojavio trend oživljavanja nacizma i govori se da Njemačka treba da obnovi nekadašnju vojnu moć da bi imala najjaču armiju na Starom kontinentu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Zapad se vraća pokušajima da povrati svoju ulogu hegemona, da odlučuje o svemu za svakoga. U tom kontekstu, pojavio se trend oživljavanja nacizma, prije svega u Evropi, gdje se već govori da Njemačka treba da obnovi nekadašnju vojnu moć da bi imala najjaču armiju u Evropi - rekao je Lavrov novinarima.

On je kritikovao administraciju ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog zbog otvorenog vođenja politike rehabilitacije nacističkih ratnih zločinaca.

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Lavrov je ocijenio da Evropa podržava Ukrajinu u tome, uključujući ponovno sahranjivanje ukrajinskih nacističkih kolaboracionista koje je osudio tribunal u Nirnbergu, dok tvrdi da Zelenski brani evropske vrijednosti.

Zelenski je u maju u blizini Kijeva učestvovao u ceremoniji ponovnog sahranjivanja Andrija Melnika, vođe Organizacije ukrajinskih nacionalista.

(SRNA)

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Sergej Lavrov

Evropa

Njemačka

Rusija

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