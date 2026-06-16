Autor:ATV
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U Evropi se pojavio trend oživljavanja nacizma i govori se da Njemačka treba da obnovi nekadašnju vojnu moć da bi imala najjaču armiju na Starom kontinentu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Zapad se vraća pokušajima da povrati svoju ulogu hegemona, da odlučuje o svemu za svakoga. U tom kontekstu, pojavio se trend oživljavanja nacizma, prije svega u Evropi, gdje se već govori da Njemačka treba da obnovi nekadašnju vojnu moć da bi imala najjaču armiju u Evropi - rekao je Lavrov novinarima.
On je kritikovao administraciju ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog zbog otvorenog vođenja politike rehabilitacije nacističkih ratnih zločinaca.
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Lavrov je ocijenio da Evropa podržava Ukrajinu u tome, uključujući ponovno sahranjivanje ukrajinskih nacističkih kolaboracionista koje je osudio tribunal u Nirnbergu, dok tvrdi da Zelenski brani evropske vrijednosti.
Zelenski je u maju u blizini Kijeva učestvovao u ceremoniji ponovnog sahranjivanja Andrija Melnika, vođe Organizacije ukrajinskih nacionalista.
(SRNA)
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