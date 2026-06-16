Tramp: Ormuz će biti potpuno i besplatno otvoren do petka

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će Ormuski moreuz, biti "besplatno" i "potpuno otvoren do petka".

- Dobre stvari se dešavaju. Brodovi sada počinju da se kreću. Do petka ćemo imati Ormuski moreuz potpuno otvoren - rekao je Tramp novinarima u francuskom gradu Evijan na marginama samita G7, prenosi Skaj njuz.

Banja Luka ''Gejzir'' u Banjaluci: Probijena cijev, voda šikljala uvis

Odgovarajući na pitanja novinara, dok je bio u društvu lidera Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda el Nahjana, Tramp je insistirao da je odnos SAD sa Iranom "sada normalizovan".

- Prolaz će biti otvoren bez naplaćivanja putarine i biće potpuno besplatan nakon 60 dana... Kada se trajno otvori, biće besplatan - kazao je Tramp.

Tramp je najavio da će održati konferenciju za novinare kako bi novinarima pročitao tačnu formulaciju memoranduma o prekidu vatre sa Iranom, navodeći da je to "veoma važan dokument".

Svijet Hezbolah: Iran će tražiti povlačenje izraelskih trupa iz Libana

On je ranije danas novinarima rekao da memorandum o razumijevanju sa Iranom jasno navodi da Iran neće imati nuklearno oružje.

Američki predsjednik je dodao da mu se dopada ideja da prosledi sporazum sa Iranom na razmatranje u kongres SAD.

(Tanjug)