Tramp: Ormuz će biti potpuno i besplatno otvoren do petka

Autor:ATV
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će Ormuski moreuz, biti "besplatno" i "potpuno otvoren do petka".
- Dobre stvari se dešavaju. Brodovi sada počinju da se kreću. Do petka ćemo imati Ormuski moreuz potpuno otvoren - rekao je Tramp novinarima u francuskom gradu Evijan na marginama samita G7, prenosi Skaj njuz.
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Odgovarajući na pitanja novinara, dok je bio u društvu lidera Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda el Nahjana, Tramp je insistirao da je odnos SAD sa Iranom "sada normalizovan".
- Prolaz će biti otvoren bez naplaćivanja putarine i biće potpuno besplatan nakon 60 dana... Kada se trajno otvori, biće besplatan - kazao je Tramp.
Tramp je najavio da će održati konferenciju za novinare kako bi novinarima pročitao tačnu formulaciju memoranduma o prekidu vatre sa Iranom, navodeći da je to "veoma važan dokument".
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On je ranije danas novinarima rekao da memorandum o razumijevanju sa Iranom jasno navodi da Iran neće imati nuklearno oružje.
Američki predsjednik je dodao da mu se dopada ideja da prosledi sporazum sa Iranom na razmatranje u kongres SAD.
(Tanjug)
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