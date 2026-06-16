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Najava iz Berlina: Početak mirovnih pregovora sa Rusijom

Autor:

ATV
16.06.2026 15:25

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Њемачка, застава
Foto: Claudio Mota/Pexels

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da postoji mogućnost da novi mirovni pregovori sa Rusijom počnu tokom ljeta, jer ruski predsjednik Vladimir Putin ozbiljno razmatra takvu perspektivu.

"Sada postoji prilika da tokom ljeta počnu razgovori", rekao je Vadeful u intervjuu za njemačku televiziju RTL.

Prema njegovim riječima, ni Ukrajina ni Rusija trenutno nemaju odlučujuću vojnu prednost.

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"Možda je /Putin/ sada došao u fazu u kojoj ozbiljno razmatra mirovne pregovore", dodao je Vadeful.

/SRNA/

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Tagovi :

Rusija

Berlin

Njemačka

mirovni pregovori

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