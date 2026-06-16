Najava iz Berlina: Početak mirovnih pregovora sa Rusijom

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Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da postoji mogućnost da novi mirovni pregovori sa Rusijom počnu tokom ljeta, jer ruski predsjednik Vladimir Putin ozbiljno razmatra takvu perspektivu.

"Sada postoji prilika da tokom ljeta počnu razgovori", rekao je Vadeful u intervjuu za njemačku televiziju RTL. Prema njegovim riječima, ni Ukrajina ni Rusija trenutno nemaju odlučujuću vojnu prednost. Svijet Hezbolah: Iran će tražiti povlačenje izraelskih trupa iz Libana "Možda je /Putin/ sada došao u fazu u kojoj ozbiljno razmatra mirovne pregovore", dodao je Vadeful. /SRNA/

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