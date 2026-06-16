Teheran potvrdio da Vašington uklanja pomorsku blokadu

Teheran je potvrdio da su Sjedinjene Države započele ukidanje pomorske blokade Irana, izjavio je zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Madžid Taht Ravanči.

"Počelo je ukidanje pomorske blokade Irana, čime se prelazi na praktične korake", rekao je Ravanči za novinsku agenciju ISNA.

Predsjednik SAD Donald Tramp i zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi potvrdili su u nedjelju da je usaglašen konačni tekst memoranduma o razumijevanju, koji, između ostalog, podrazumijeva slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz i deblokadu iranskih luka.

Dokument bi trebao da bude zvanično potpisan u Švajcarskoj 19. juna, nakon što su ga dvije zemlje digitalno potpisale u nedjelju, prenosi Srna.