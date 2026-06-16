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Tramp: Rusija bi trebalo da postigne dogovor sa Ukrajinom, a Izrael da obustavi napade

Autor:

ATV
16.06.2026 12:51

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предсједник САД-а
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi Rusija trebalo da postigne dogovor sa Ukrajinom o okončanju sukoba, kao i da bi Izreal trebalo da obustavi napade na militantni pokret Hezbolah u Libanu.

Tramp je, na marginama samita G7 u francuskom gradu Evijan le Ben, novinarima rekao da je imao "veoma dobar sastanak" sa ukrajinskim predjsednikom Volodimirom Zelenskim i da će se ponovo sastati sa njim kasnije tokom dana, prenosi Gardijan.

Dodao je da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao u nedjelju, kao i da postoji "mnogo neslaganja između dva lidera", prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Rusija

Ukrajina

Izrael

Iran

Ormuski moreuz

Vladimir Putin

Volodimir Zelenski

samit G7

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