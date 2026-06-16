Berlin tokom korone isplatio javnoj kući 1,75 miliona evra

Berlin je tokom pandemije virusa korona isplatio najmanje 1,75 miliona evra državne pomoći kompaniji koja upravlja bordelom "Artemis", najvećoj javnoj kući u njemačkoj prestonici, pokazuju podaci iz registra transparentnosti koje je analizirao njemački list "Bild".

Bordel, koji se nalazi u blizini Berlinskog sajma, godinama je predmet sporova sa gradskim vlastima zbog planova za proširenje objekta, ali i zbog policijske racije iz 2016. godine, nakon koje je pokrajina Berlin morala da se izvini upravi bordela.

Prema podacima koje je objavio "Bild", kompanija "Artemis GmbH" dobila je sredstva kroz više programa državne pomoći namijenjenih privredi tokom pandemije. U avgustu 2020. isplaćeno joj je 124.877 evra, u decembru iste godine 187.522 evra pomoći za pokrivanje fiksnih troškova, sljedeće godine u martu je dobila 626.643 evra, pa u junu 513.617 evra. Posljednju pomoć primila je u junu 2022. – još 300.170 evra.

Portparol Investicione banke Berlina (IBB) Jens Holtkamp potvrdio je da je ova institucija, kao nadležni organ pokrajine Berlin, odobrila i isplatila pomoć u okviru saveznih korona-programa. Međutim, nije poznato da li će kompanija zadržati cjelokupan iznos ili će dio novca morati da vrate. Iz IBB navode da ne mogu da komentarišu pojedinačne korisnike pomoći niti status njihovih zahtijeva.

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Objavljivanje podataka izazvalo je kritike dijela njemačke javnosti: članica saveznog rukovodstva Hrišćansko-demokratske radničke zajednice (CDA) Dagmar Kenig ocenila je da su se istovremeno mnoge "prijateljice noći" suočavale sa ozbiljnim finansijskim problemima.

"Dok su milionski iznosi isplaćivani bordelima, prostitutke su zapadale u finansijske nevolje. To se posebno odnosilo na žene koje nisu bile zvanično registrovane kao preduzetnice", rekla je Kenigova.

Ona je zatražila detaljnu kontrolu načina na koji su trošena sredstva poreskih obveznika i poručila da mora biti isključena svaka mogućnost da državni novac završi kod firmi povezanih sa prisilnom prostitucijom ili trgovinom ljudima.

Uprava "Artemisa" nije željela da odgovori na pitanja o tome za šta je novac korišćen. Direktor kompanije Florijan Gram izjavio je da, nakon konsultacija sa advokatom, ne želi da daje dodatne informacije.

Prema podacima objavljenim na internet stranici bordela, žene koje rade u "Artemisu" nisu zaposlene u kompaniji, već posluju kao samostalne preduzetnice i usluge pružaju za sopstveni račun.

Njemačka vlada je još 2021. godine u dokumentu upućenom Bundestagu istakla da su seksualne radnice bile među grupama koje su najteže podnele posljedice pandemijskih mjera.

(rt balkan)