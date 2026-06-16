Ukrajina je sljedeća

On je zajedno sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom na kratkom brifingu za medije poručio da je završio okvirni dogovor sa Iranom i kao rezultat toga, njegova administracija će vratiti diplomatski fokus na Rusiju i Ukrajinu.

Pregovori u kojima je SAD učestvovala između Rusije i Ukrajine zaustavljeni su nakon eskalacije konflikta na Bliskom istoku.

Tramp je razgovarao oči u oči i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i ukrajinskim Volodimirom Zelenski.

"Juče smo imali veoma dobar razgovor sa predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom i vidim da možda možemo nešto da uradimo, zaista vidim. Mislim da su obojica otvoreni za to“, rekao je Tramp pored Makrona. „Dakle, znate, sada kada je ovo (Iran) završeno, fokusiraćemo se na to (i) vidjeti da li možemo to da završimo.“