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Ukrajina je sljedeća

Autor:

ATV
16.06.2026 08:10

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Украјина је сљедећа
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Diplomatski fokus Amerike vraća se na ukrajinsko-ruski sukob poslije uspješne akcije u Iranu, poručuje američki predsjednik Donald Tramp

On je zajedno sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom na kratkom brifingu za medije poručio da je završio okvirni dogovor sa Iranom i kao rezultat toga, njegova administracija će vratiti diplomatski fokus na Rusiju i Ukrajinu.

Pregovori u kojima je SAD učestvovala između Rusije i Ukrajine zaustavljeni su nakon eskalacije konflikta na Bliskom istoku.

Tramp je razgovarao oči u oči i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i ukrajinskim Volodimirom Zelenski.

"Juče smo imali veoma dobar razgovor sa predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom i vidim da možda možemo nešto da uradimo, zaista vidim. Mislim da su obojica otvoreni za to“, rekao je Tramp pored Makrona. „Dakle, znate, sada kada je ovo (Iran) završeno, fokusiraćemo se na to (i) vidjeti da li možemo to da završimo.“

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Tagovi :

Donald Tramp

Ukrajina

Rusija

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