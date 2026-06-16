Logo

Pao američki bombarder, posada mrtva

Autor:

ATV
16.06.2026 07:05

Komentari:

0
Пао амерички бомбардер, посада мртва
Foto: Printscreen/X

U strašnoj nesreći koja se dogodila u avio bazi Edvards (Edwards) u južnoj Kaliforniji, srušio se strateški bombarder američkih vazdušnih snaga B-52. U padu aviona život je izgubilo osam osoba, potvrdili su zvaničnici.

Nesreća se dogodila tokom rutinske probne misije. Avion se srušio neposredno nakon polijetanja te se zapalio na pisti, nakon čega se iznad baze podigao ogroman oblak crnog dima koji se mogao vid‌jeti kilometrima daleko.

Pukovnik Džejms Hejs opisao je pogibiju osam Amerikanaca kao strašnu tragediju, naglasivši da se radilo o mješovitom timu sastavljenom od vojnog osoblja, državnih službenika i spoljnih saradnika.

Među stradalim i zaposlenici

Kompanija Boing ubrzo je izdala odvojeno saopćenje u kojem je potvrdila da su među stradalima i dva njihova zaposlenika.

Aerodrom je privremeno zatvoren, a svi dolazni letovi preusmjeravaju se na druge lokacije.

Sve posjete bazi obustavljene su kako bi se hitne službe mogle u potpunosti fokusirati na situaciju na terenu.

Зеленортска острва

Svijet

Gd‌je su Zelenortska Ostrva? Priča o senzaciji SP

Istraga o uzroku nesreće mogla bi trajati do 30 dana, dok će detaljna analiza vjerovatno potrajati duže od šest mjeseci.

Avion koji se srušio bio je angažovan na programu modernizacije radarskog sistema u bazi Edvards. Boing B-52 Stratofortress, poznat i pod nadimkom "Buff", nalazi se u službi američke vojske još od 1950-ih godina te je tokom Hladnog rata predstavljao jedan od ključnih stubova američkog nuklearnog odvraćanja.

Nošenje stotine bombi

Ovaj strateški bombarder dugog dometa može letjeti na visinama do 15.000 metara, dok njegova nosivost od 32.000 kilograma omogućava nošenje stotina konvencionalnih bombi ili do 32 nuklearne krstareće rakete.

Zahvaljujući mogućnosti dopune goriva u vazduhu, B-52 ima praktično neograničen operativni domet.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bombarder

Amerika

tragedija

Komentari (0)

Pročitajte više

Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Svijet

Deminiranje Ormuskog moreuza trajaće do 50 dana

9 h

0
Трамп: Путин и Зеленски желе договор

Svijet

Tramp: Putin i Zelenski žele dogovor

12 h

0
мореуз Иран и Америка

Svijet

Potpisan sporazum! Evo kada se očekuje potpuno otvaranje Ormuza

13 h

1
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijena nafte opada nakon dogovora Amerike i Irana

14 h

0

Više iz rubrike

Зеленортска острва, мапа

Svijet

Gd‌je su Zelenortska Ostrva? Priča o senzaciji SP

9 h

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Svijet

Deminiranje Ormuskog moreuza trajaće do 50 dana

9 h

0
Лукашенко: Кијев нема чега да се плаши од Бјелорусије

Svijet

Lukašenko: Kijev nema čega da se plaši od Bjelorusije

10 h

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.

Svijet

Netanjahu prelomio: Vojska se ne povlači iz Gaze, Libana i Sirije

10 h

0

  • Najnovije

08

23

Berlin tokom korone isplatio javnoj kući 1,75 miliona evra

08

22

Trampovo "maratonsko" rukovanje s Brižit Makron privuklo pažnju

08

10

Ukrajina je sljedeća

08

00

U Srpskoj rođena 31 beba

07

55

Ulazimo u prvi toplotni talas: Stižu temperature do 35 stepeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima