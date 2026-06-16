Pao američki bombarder, posada mrtva

U strašnoj nesreći koja se dogodila u avio bazi Edvards (Edwards) u južnoj Kaliforniji, srušio se strateški bombarder američkih vazdušnih snaga B-52. U padu aviona život je izgubilo osam osoba, potvrdili su zvaničnici.

Nesreća se dogodila tokom rutinske probne misije. Avion se srušio neposredno nakon polijetanja te se zapalio na pisti, nakon čega se iznad baze podigao ogroman oblak crnog dima koji se mogao vid‌jeti kilometrima daleko.

Pukovnik Džejms Hejs opisao je pogibiju osam Amerikanaca kao strašnu tragediju, naglasivši da se radilo o mješovitom timu sastavljenom od vojnog osoblja, državnih službenika i spoljnih saradnika.

Među stradalim i zaposlenici

Kompanija Boing ubrzo je izdala odvojeno saopćenje u kojem je potvrdila da su među stradalima i dva njihova zaposlenika.

Aerodrom je privremeno zatvoren, a svi dolazni letovi preusmjeravaju se na druge lokacije.

Sve posjete bazi obustavljene su kako bi se hitne službe mogle u potpunosti fokusirati na situaciju na terenu.

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Istraga o uzroku nesreće mogla bi trajati do 30 dana, dok će detaljna analiza vjerovatno potrajati duže od šest mjeseci.

Avion koji se srušio bio je angažovan na programu modernizacije radarskog sistema u bazi Edvards. Boing B-52 Stratofortress, poznat i pod nadimkom "Buff", nalazi se u službi američke vojske još od 1950-ih godina te je tokom Hladnog rata predstavljao jedan od ključnih stubova američkog nuklearnog odvraćanja.

Nošenje stotine bombi

Ovaj strateški bombarder dugog dometa može letjeti na visinama do 15.000 metara, dok njegova nosivost od 32.000 kilograma omogućava nošenje stotina konvencionalnih bombi ili do 32 nuklearne krstareće rakete.

Zahvaljujući mogućnosti dopune goriva u vazduhu, B-52 ima praktično neograničen operativni domet.

(Avaz)