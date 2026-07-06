Nova bura na Svjetskom prvenstvu, sada i Francuska traži da joj se poništi karton

Veliku buru izazvala je odluka FIFA da poništi crveni karton Folarinu Balogunu iz reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa meča protiv BiH, zbog čega će ovaj fudbaler biti spreman da zaigra na meču sa Belgijom u osmini finala.

Sve je uslijedilo nakon intervencije Bijele kuće i predsjednika SAD, Donalda Trampa, koji je tražio od FIFA reviziju i provjeru odluke, a poznato je da je tri puta zvao Svjetsku kuću fudbala.

Međutim, ova odluka nije naišla blagonaklono kod ostalih zemalja učesnica Mundijala. Belgija je reagovala žestokim saopštenjem, dok je novi haos pokrenula Francuska koja sada traži ukidanje žutog kartona Majklu Oliseu!

Naime, on je dobio žuti karton poslije duela sa Matijasom Galarzom. Pariski "L'Ekip" piše da se fudbalski savez Francuske sprema da se žali na tu odluku i traži hitno poništavanje takve odluke.

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Uz navedeni slučaj sa Balogunom, navodi se da je Galarza nakon kontakta pao na teren držeći se za lice, a da se na snimku jasno vidjelo da ga je Olise samo držao za dres bez ikakvog udarca i kontakta sa glavom.

Razlog zbog kojeg Francuska traži poništavanje kartona je taj što bi eventualni dodatni karton za njega značio suspenziju za polufinale Mundijala, ako bi se tamo našli.

Sada je na FIFA da raspetlja ovo kolo u kojem se sama našla.

(telegraf)