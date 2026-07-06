Nova izjava Ibrahimovića će razbjesniti BiH

Napadač Monaka dobio je crveni karton na meču nokaut faze Mundijala zbog divljačkog starta nad Tarikom Muharemovićem, ali taj karton je poništen i sada će Balogun moći da igra protiv Belgije u osmini finala.

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Belgijski fudbalski savez se oglasio, a sada je svoje mišljenje o svemu rekao i Zlatan Ibrahimović. S obzirom da je Balogun crveni karton dobio na meču sa Bosnom i Hercegovinom zbog starta nad jednim od najpopularnijih reprezentativaca BiH, teško da će Zlatan dobiti na popularnosti u zemlji odakle vuče korijene zbog izjave o ovoj sitauciji.

"Srećan sam zbog SAD, drugačija situacija, ali kao što je Tjeri Anri rekao on nije trebalo da dobije crveni karton. Nakon toga je dosta ranije trebalo da dođe do ove odluke. Srećan sam zbog SAD jer su nevjerovatni, a Balogun je super nevjerovatan", rekao je Ibrahimović uživo u programu.

I ranije su mu zamjerili na izjavi

Zlatan vuče porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u SAD je igrao fudbal i stekao ogroman kapital i veliku popularnost.

Sada je stručni konsultant na jednoj američkoj televiziji i nije navijačima Zmajeva bilo pravo kako je nahvalio Amerikance poslije meča u nokaut fazi koji su dobili 2:0.

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"Ovo je razlog zašto je fudbal najveći sport na svijetu. SAD su večeras imale svaki razlog da se raspadnu, ali su umjesto toga postale još jače. Prvo im je poništen gol. Zatim im nije priznat još jedan pogodak. Ostali su još i sa igračem manje nakon crvenog kartona Baloguna. Većina ekipa bi u takvoj situaciji izgubila glavu. Ne dobijate nokaut utakmice na Svjetskom prvenstvu samo talentom. Dobijate ih mentalitetom. Večeras su SAD pokazale mentalitet šampiona. Bosna i Hercegovina imala je svaku priliku da iskoristi okolnosti, ali je djelovala uzdrmano. Igranje protiv desetorice trebalo je da im donese dodatno samopouzdanje, a na kraju su ipak Amerikanci izgledali kao ekipa koja ima igrača više", rekao je poslije meča Zlatan.

(Mondo)